Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni americane della soap opera Beautiful, in onda con grande successo di pubblico su Canale 5 ma anche negli Usa. I colpi di scena, ovviamente, non mancano mai. Negli episodi ora in onda negli States e che verranno trasmessi in Italia tra diversi mesi, ci sarà una trama interessante che avrà a che fare con tre protagonisti indiscussi di questa soap.

Parliamo di Steffy, Liam e Hope, i quali torneranno ad essere al centro della scena; molto probabilmente, si riaccenderà anche il triangolo sentimentale che li ha visti protagonisti in passato.

Beautiful, le anticipazioni americane: Hope gelosa di Steffy e Liam

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful rivelano che Liam cercherà di fare il possibile affinché l'allontanamento di Steffy dalla piccola Beth possa essere il meno traumatico possibile.

Proprio per tale motivo farà in modo che Steffy possa continuare a vedere la bimba, ma lo farà di nascosto, senza dire nulla ad Hope. Peccato, però, che le 'bugie hanno le gambe corte' e che, nel momento in cui Steffy scoprirà tutta la verità, non la prenderà affatto bene.

Tra Steffy e Hope ci sarà un nuovo durissimo confronto, dovuto al fatto che la prima non ha gradito la scarsa empatia della sorellastra nei suoi confronti, dopo che ha scoperto di dover rinunciare per sempre a Beth.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Beautiful

Tuttavia, l'oggetto del desiderio di questa disputa ruoterà sempre intorno a Liam.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Steffy ha ammesso che vuole farsi da parte per fare in modo che Liam possa vivere la sua vita con Hope, ma al tempo stesso ha anche fatto sapere di non voler perdere del tutto le speranze. La ragazza, quindi, potrebbe non mollare la presa in maniera così immediata e quindi potrebbe rimettersi ancora in gioco per fare in modo che Liam cambi idea circa la sua vita sentimentale.

Hope chiede a Liam di essere chiaro

Evidentemente, Hope avverte che Stefyy potrebbe costituire ancora una rivale per lei e, per tale motivo, non riesce a stare tranquilla. A complicare la situazione, anche un sms che Hope troverà sul cellulare di Liam, con il quale si renderà conto che i due si sono sentiti di nascosto.

A quel punto, Hope andrà su tutte le furie e soprattutto vorrà che Liam faccia chiarezza e che metta in chiaro con Steffy, una volta per tutte, la sua posizione.

Il ragazzo non ci penserà due volte a chiarire che il suo cuore batte forte soltanto per Hope e che ha occhi solo per lei, ma sarà davvero così? Vedremo come si evolverà questo triangolo nel corso dei prossimi mesi di messa in onda di Beautiful.