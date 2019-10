Tra pochissimi giorni, i telespettatori rivedranno su Rai 1 le nuove vicende della famosa soap opera Il Paradiso delle signore 4 in formato daily. Le anticipazioni si preannunciano ricche di novità, e rivelano in anteprima che a seguito di un salto temporale di cinque mesi ci saranno parecchi cambiamenti nella vita degli storici protagonisti. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), ad esempio oltre a fare i conti con le capacità imprenditoriali del figlio Riccardo, affronterà un periodo della sua vita abbastanza complicato. Il cognato di Adelaide avrà un grosso problema da risolvere, poiché sarà alle prese con una gravissima crisi economica.

Il padre di Marta e Riccardo precipita sul lastrico

Ormai mancano meno di due settimane, per poter scoprire finalmente cosa succederà nella nuova stagione della serie televisiva ambientata nel magazzino più lussuoso di Milano. Sono sempre numerosi gli spoiler sui nuovi appuntamenti in programmazione a partire da lunedì 14 ottobre 2019, soprattutto quelli riguardanti il futuro di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Dopo quanto accaduto nel ciclo precedente, dato che il padre di Marta si era avvicinato alla cognata al tal punto da baciarla appassionatamente, ci saranno dei cambiamenti nel loro rapporto. Il patriarca avrà dei grossi problemi finanziari, ma soltanto sotto questo punto di vista verrà supportato dalla contessa Adelaide, che ha sempre dimostrato di essere una manipolatrice spregiudicata. Per quanto riguarda l’amore, infatti la zia di Riccardo e Marta avrà nel suo cuore un altro uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre Umberto anche se non avrà più tra i piedi il diabolico nemico Luca Spinelli, continuerà ad essere in conflitto con il figlio. A causa del padre il rampollo Guarnieri vivrà un momento di grande difficoltà, poiché si vedrà costretto a rinunciare a Nicoletta Cattaneo.

Anticipazioni sulle nuove puntate

A movimentare i pomeriggi sulla rete ammiraglia Rai, ci penserà sicuramente Angela Barbieri (Alessia Debandi), una cameriera del circolo, che pur apparendo come una ragazza semplice avrà alle spalle un oscuro passato.

La new entry inoltre avrà un ruolo importante, poiché aiuterà Riccardo a dare una svolta alla sua vita. Il giovane Guarnieri grazie alla sorella di Marcello, metterà un punto definitivo alla sua relazione amorosa con Nicoletta, che nel finale de Il Paradiso delle Signore della scorsa stagione aveva fatto presupporre che sarebbe tornata dal padre della sua bambina. Ovviamente la figlia di Luciano si darà anche da fare, dato che convolerà a nozze con il medico Cesare Diamante.

Nonostante la giovane Cattaneo avrà fatto la sua scelta, continuerà a provare dei forti sentimenti per il fratello di Marta, che non smetterà di tenere d’occhio la figlia Margherita. Anche Marta e Vittorio dopo essersi promessi eterno amore, nel nuovo ciclo non saranno del tutto felici. La giovane Guarnieri a seguito del matrimonio con il Conti, pur essendo intenzionata ad avere dei figli non sarà per niente disposta a trascurare la sua carriera lavorativa.

Infine, il ragioniere Luciano Cattaneo dopo aver archiviato la storia d’amore con Clelia Calligaris, si occuperà della sua famiglia come non ha mai fatto.