Sulla rete ammiraglia Rai proseguono le vicende della seconda stagione della fiction La Strada di casa, ambientata alle porte di Torino. Gli spoiler del quarto appuntamento che i telespettatori vedranno martedì 8 ottobre, annunciano che dei nuovi avvenimenti sconvolgeranno la famiglia Morra.

La giovane Milena finirà in ospedale in delle pessime condizioni, dopo essere stata coinvolta in un sinistro stradale.

I sospetti della sciagura ricadranno su Valerio, che potrebbe aver investito la sua amante per impedirle di smascherarlo e di far venire alla luce i suoi loschi traffici. Fausto farà i conti anche con un altro grosso problema, poiché la salute di sua moglie Gloria si aggraverà ulteriormente. La donna, dopo dei continui vuoti di memoria, apprenderà da un medico che potrebbe soffrire davvero di Alzheimer come temeva.

Trama del quarto episodio: Gloria potrebbe avere l’Alzheimer

Le anticipazioni della quarta puntata che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 8 ottobre sempre a partire dalle ore 21:25, dicono che verrà annunciata la scomparsa di Davide: si scoprirà che l’ultima volta era stato visto in un autogrill. L’imprenditore Lorenzo seguirà le tracce per ritrovare il figlio di Irene.

Intanto Fausto e Gloria non riusciranno a stare tranquilli, essendo preoccupati per la figlia Milena, dopo aver appreso che essa ha rischiato di morire.

L’amante di Valerio dopo essere stata trasportata in ospedale d’urgenza, sarà sottoposta subito ad un intervento. Durante la difficile operazione i medici faranno una scoperta inquietante: si renderanno conto che sul collo della paziente ci sono dei segni, che non paiono dall’incidente che ha appena avuto.

I sospetti di quanto accaduto a Milena si concentreranno immediatamente su Valerio, il membro del consorzio di cui fa parte il birrificio dei Morra.

A quanto pare il rivale di Lorenzo potrebbe aver tentato togliere la vita alla sua amante, per non far venire alla luce il proprio segreto. In effetti Milena era l’unica a conoscenza che nelle materie prime importate dalla Repubblica Ceca vi è un pericoloso pesticida. A questo punto si inizierà a pensare che Valerio potrebbe aver investito la figlia maggiore di Fausto con l’auto aziendale, dopo aver cercato di strangolarla per assicurarsi il suo silenzio.

Successivamente le condizioni di salute di Gloria peggioreranno: la donna dopo essersi fatta visitare da uno specialista scoprirà che potrebbe avere veramente l’Alzheimer come sospettava.

Intanto Fausto va su tutte le furie e convincerà Ernesto a partire per Praga con lui, per trovare delle prove che possano dimostrare l’utilizzo di prodotti nocivi. Quando farà ritorno in Italia il Morra apprenderà, tramite una chiamata telefonica dal commissariato, che gli inquirenti sono riusciti a scoprire chi è stato ad attentare alla vita di sua figlia Milena.

Riassunto della terza puntata

Nel terzo episodio che i telespettatori hanno visto il 1° ottobre, Lorenzo ha scoperto che fine ha fatto la sua amata Irene.

Il figlio di Fausto, tramite un filmato che gli ha mostrato il commissario Concetta Leonardi, ha appreso che la sua promessa sposa ha messo fine alla sua vita gettandosi nel fiume Po. Nel frattempo il marito di Gloria, dopo aver fatto degli attenti controlli, ha capito che i fusti del birrificio di famiglia sono stati manomessi da qualcuno per far fallire l’azienda.

Lorenzo ha iniziato a sospettare di Mauro ed Emma, soprattutto quando quest’ultima ha lasciato la sua borsa e il suo telefono nell’auto dell’ex compagno di cella di Fausto. In seguito mentre quest’ultimo e Lorenzo si sono messi alla ricerca di Emma, il figlio di Valerio e Giulia è finito in ospedale dopo aver avuto dei malesseri.

Federico è stato ricoverato nella stessa struttura ospedaliera in cui Milena sta svolgendo il suo tirocinio in medicina. Nel contempo Gloria, dopo essersi resa conto di avere dei vuoti di memoria, ha messo al corrente il marito di tale situazione. Nella parte finale della puntata Valerio ha aggredito fisicamente Milena non appena la giovane ha insinuato che i prodotti provenienti dall’Europa centrale non fossero biologici. A quel punto la ragazza ha chiamato il padre dicendogli di essere sul punto di tornare a casa, per parlargli di una cosa importante. Purtroppo però Milena non è riuscita a raggiungere i suoi genitori, perché è stata investita appositamente da un automobile.