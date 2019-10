La puntata del Trono Over di Uomini e donne, registrata lo scorso primo ottobre e che vedremo in onda i prossimi giorni, sarà ricca di colpi di scena, così come riporta il Vicolo delle News. Si inizia con Gemma Galgani ancora alle prese con JeanPierre e il suo poco interesse. Il cavaliere ha ribadito di non essere attratto dalla dama torinese e che la vede ancora come un'amica. Poi si passa a Riccardo Guarnieri e Ida Platano: quest'ultima ha iniziato una frequentazione con Armando Incarnato e tra loro c'è stato anche un bacio.

Riccardo, però, ha capito che la sua rabbia non era solo semplice gelosia, ma il segnale di un sentimento ancora vivo. Il cavaliere ha così deciso di confessarle suoi sentimenti, leggendo una lettera in studio. La Platano visibilmente scossa ed emozionata ha chiesto del tempo per riflettere sulla decisione da prendere, in quanto ha paura di una nuova delusione. Intanto, Pamela Barretta dopo aver superato la fine della storia con Stefano Torrisi ha conosciuto un nuovo cavaliere, Enzo che però non le ispira molto fiducia e sembrata non volerle dare ancora l'esclusiva.

Riccardo Guarnieri a Ida Platano: 'Torniamo insieme'

Riccardo Guarnieri ha voluto mettere da parte l'orgoglio e confessare a Ida Platano i suoi veri sentimenti, chiedendole di riprovarci ancora una volta. Fino a poche settimane fa, il cavaliere ha dichiarato più volte di non essere più innamorato della sua ex che ha, quindi, deciso di aprirsi a nuove conoscenze. Il bacio tra Armando Incarnato e Ida ha però smosso qualcosa in Riccardo che ha deciso di ritornare sui suoi passi e recuperare la storia d'amore con la dama bresciana, mettendo da parte il risentimento e i litigi degli ultimi tempi.

Ida si è commossa dopo le sue parole, ma ha chiesto del tempo, nonostante ha sempre dichiarato di essere innamorata di Guarnieri. La dama ha paura di soffrire, nel caso il suo ex compagno potrebbe ripensarci, come già successo in passato. Armando Incarnato è rimasto spiazzato dalla situazione e dalla decisione di Ida che, secondo lui, lo ha usato ed è ricaduta, ancora una volta, nella trappola di Riccardo Guarnieri.

Pamela Barretta delusa da Enzo

Pamela Barretta ha conosciuto un nuovo cavaliere, Enzo, da cui è rimasta particolarmente colpita, in quanto le ha regalato nuovamente il sorriso. La frequentazione tra due è iniziata nei migliori dei modi e il cavaliere ha espresso parole molto dolci nei confronti della bella Pamela. La dama, però, vuole già avere l'esclusiva ed Enzo non si sente ancora pronto per questo passo.

L'uomo ha di fatti chiesto di più di un mese per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso e capire se è pronto a lasciare il suo mondo fatato. Pamela però ha sbottato, sostenuta da Gianni Sperti, in quanto ha chiesto un tempo troppo lungo per chiudere vecchie frequentazioni.