L’attenzione del pubblico italiano della serie televisiva di origini spagnole Il Segreto, continuerà ad essere indirizzata su tre personaggi. Si tratta di Isaac Guerrero, che non appena la sua amata Elsa Laguna verrà arrestata, farà il possibile per farla tornare in libertà. Il falegname minaccerà la moglie Antolina Ramos, costringendola a ritirare la denuncia che ha presentato in commissariato contro la donna più importante della sua vita.

Il migliore amico di Matias Castaneda per riuscire nel suo intento, metterà l’ex ancella in una scomoda posizione, dicendole senza mezzi termini che se non farà scagionare la sua amata confesserà alla polizia che ha ucciso Jesus.

Il ritorno della Ramos, la Laguna viene arrestata per adulterio

Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano nelle prossime settimane, Elsa per colpa della crudele Antolina passerà dei bruttissimi momenti.

Tutto comincerà quando Isaac dopo aver rintracciato Juanote, il padre naturale del figlio che portava in grembo sua moglie, screditerà la diretta interessata pubblicamente. A questo punto la Ramos sparirà nel nulla per diversi giorni, consentendo al Guerrero e alla Laguna di poter vivere il loro amore alla luce del sole. Il falegname e la sorella del defunto Jesus infatti pur sapendo di dare ardito a dei pettegolezzi per aver intrapreso una relazione clandestina, inizieranno a convivere.

L’ex ancella quando verrà a conoscenza che Juanote ha perso la vita per via della malattia congenita che ha colpito anche i suoi parenti, farà ritorno a Puente Viejo con delle terribili intenzioni. Antolina si presenterà nell’abitazione in cui ha vissuto con Isaac insieme alle forze dell’ordine. Elsa verrà condotta in prigione per essere stata denunciata di adulterio dalla sua rivale in amore.

Zalabeta salva Elsa, Isaac disposto a denunciare Antolina

A questo punto la Ramos farà un sospiro di sollievo, poiché avrà la certezza che nessuno potrà dimostrare il suo tradimento.

Antolina non ancora soddisfatta farà torturare la sua nemica dalla compagna di cella Rufina. Quest’ultima maltratterà Elsa in continuazione, al tal punto che il sergente Cifuentes dopo aver ritrovato la detenuta in fin di vita crederà che sia passata a miglior vita. Fortunatamente l’intervento del dottor Zabaleta sarà di fondamentale importanza, dato che salverà la vita alla Laguna. Quest’ultima pur essendo sfuggita dalla morte, purtroppo verserà in delle critiche condizioni di salute a causa delle torture subite.

Il falegname dopo aver fatto presente alla moglie di sapere che è la responsabile del pestaggio che ha ricevuto la sua amata durante la reclusione in galera, la ricatterà. Il migliore amico di Matias oltre ad ordinare alla Ramos di seppellire l’ascia da guerra contro Elsa, le sottolineerà di essere disposto a denunciarla come assassina di Jesus. L’ex ancella pur sapendo benissimo che il fratello della Laguna è morto per mano di suo marito Isaac, inizierà a temere il peggio quando lo vedrà abbastanza furioso, e quindi sarà più portata ad accettare la difficile richiesta.