Come accade di consueto ogni giorno, prima dell'inizio della trasmissione vera e propria, intorno alle 17, va in onda il promo di Pomeriggio 5 durante il quale, Barbara D'Urso, anticipa quelli che saranno gli argomenti trattati nel corso del programma sia per quanto riguarda la cronaca che per quanto riguarda gli argomenti inerenti il Gossip e lo spettacolo trattati nel corso della seconda parte. Oggi, in particolare, ha parlato di una ragazza di diciassette anni scomparsa da casa da cinque giorni.

La ragazza studentessa a Padova, abita con la famiglia ed il suo amato cagnolino a Santa Maria di Sala provincia di Venezia. L'allontanamento sarebbe avvenuto dopo un litigio in famiglia da una finestra sul retro dell'abitazione. Secondo la madre, sua figlia sarebbe in compagnia di un ragazzo molto più grande. Inoltre con se non ha né il cellulare né i documenti ma, soltanto qualche indumento che sarebbe tornata a prendere quando nessuno era in casa.

Barbara D'Urso, sarebbe dovuta essere in collegamento con i genitori che avrebbero voluto fare un appello. Ma, proprio poco prima dell'inizio della puntata, è successo qualcosa di inaspettato. Vediamo di cosa si tratta.

Pomeriggio 5: una bella notizia giunge in diretta

Barbara D'Urso, era pronta a collegarsi con i genitori della diciassettenne scomparsa. La madre e il padre volevano chiedere alla figlia di tornare a casa.

Gli avrebbero fatto vedere anche il suo cagnolino. Questo forse, l'avrebbe convinta a ritornare. Proprio poco prima però, è giunta una notizia bellissima. La ragazza, mentre Barbara D'Urso era in onda con il promo, ha bussato alla porta di casa. Contentissima, la conduttrice ha detto rivolgendosi ai genitori che decideranno loro se andare in diretta per spiegare quello che è successo. Anche la mamma, ha espresso tutta la sua incontenibile gioia con un post su Facebook in cui ha scritto: "Francesca è tornata ho il cuore che non sta più al suo posto." Anche Barbara poi, si è rivolta alla ragazza dicendole di stare più tempo possibile con i suoi genitori e che lei vorrebbe tanto i suoi due figli ancora a casa anche se ormai sono grandi.

Il programma degli appelli che vanno a buon fine

Non è la prima volta, che la trasmissione di Barbara D'Urso riesce a dare una mano a delle persone o a delle famiglie che chiedono un aiuto. E pare, che anche questa volta il programma che è seguito da tanti sia stato d'aiuto come è già successo in passato con casi anche simili a questi. Basti ricordare la donna che si era allontanata volontariamente da casa e che ritornò dai figli e dal marito proprio dopo aver visto l'appello fatto in diretta dalla sua famiglia.

Che aggiungere se non, tutto è bene quel che finisce bene.