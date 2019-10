I nuovi appuntamenti con la serie televisiva pomeridiana targata Rai Uno e intitolata Il Paradiso delle signore, si preannunciano emozionanti. Nell’episodio che il pubblico potrà vedere il 30 ottobre 2019, si assisterà al ritorno inaspettato di un personaggio femminile. Si tratta di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), che dopo cinque mesi d’assenza e la scomparsa del padre, rimetterà piede a Milano in compagnia della madre Flavia (Magdalena Grochowska).

La giovane dimostrerà di non essere per niente cambiata, dato che si renderà subito conto di provare ancora dei sentimenti per Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Quest’ultimo metterà un freno alle intenzioni della sua vecchia conoscenza, dicendole di voler riconquistare a tutti i costi Nicoletta Cattaneo.

Nicoletta si sente in colpa, Marcello trova un lavoro

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nella tredicesima puntata in programmazione mercoledì 30 ottobre 2019 sempre a partire dalle 15:40, Nicoletta sarà con la testa tra le nuvole, e farà fatica a nascondere il suo nervosismo.

Assalita dai sensi di colpa, la madre di Margherita non riuscirà a fare colazione con i genitori e il marito Cesare, poiché non farà altro che pensare a quanto successo tra lei e Riccardo la scorsa notte. Nel contempo Marcello renderà felice la sorella Angela, visto che troverà finalmente un lavoro. Sarà Ludovica appena ritornata in grande stile nel capoluogo lombardo insieme alla madre Flavia, ad assumere come autista personale il giovane e ribelle Barbieri. Quest’ultimo con indosso la divisa cercherà di catturare l’attenzione di Roberta, con il rischio di farla entrare in crisi con il fidanzato Federico.

Agnese assunta al paradiso, Ludovica ancora innamorata di Riccardo

Anche Cosimo continuerà a fare delle avance a Gabriella fino a farla sentire in imbarazzo. Il migliore amico di Riccardo metterà quindi a dura prova la storia d’amore tra la stilista del grande magazzino e Salvatore. Il corteggiamento del Bergamini, ovviamente, non passerà di certo inosservato ad Agnese. Quest’ultima, intanto, dopo essersi rifiutata di aiutare la futura nuora a realizzare la nuova linea di abiti, riceverà una proposta da parte di Vittorio.

Mentre la signora Amato accetterà di lavorare al paradiso, Ludovica farà il possibile per far capire a Riccardo di amarlo ancora. Purtroppo per la Brancia di Montalto sarà una difficile impresa gettarsi tra le braccia del giovane Guarnieri, che ha sempre sognato di sposare sin da bambina. Il cuore del figlio di Umberto infatti continuerà a battere soltanto per Nicoletta. La madre di Salvatore non riceverà affatto una buona accoglienza al paradiso market, dato che Marcello sentirà Ludovica e Flavia parlare male della donna.