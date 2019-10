Venerdì 25 ottobre a Uomini e donne è andato in onda il tanto atteso confronto tra Serena Enardu e Pago. Come di consueto Maria De Filippi invita negli studi Elios le coppie che hanno partecipato a Tempation Island. Al termine della puntata, Serena ha dato luogo ad un duro sfogo sui social.

La coppia formata da Pacifico Settembre e Serena Enardu, dopo 7 anni d'amore, non è riuscita a superare gli ostacoli del docu-reality di Canale 5.

La vicinanza tra la 44enne sarda ed il single Alessandro Graziani ha mandato in crisi Pago. Le polemiche sul comportamento di Serena tutt'oggi non si sono placate, per questo motivo la diretta interessata ha rotto il silenzio sugli insulti ricevuti.

Lo sfogo di Serena su IG

Attraverso il suo account, Serena Enardu ha riferito di aver ricevuto tantissimi messaggi dopo la partecipazione a Temptation Island Vip: tra i vari messaggi, c'è anche chi in corso d'opera ha cambiato opinione sulla 44enne sarda.

Purtroppo però, la Enardu sul web è stata oggetto di numerose critiche. L'ex concorrente di Temptation dopo essere restata in silenzio, ha cercato di spiegare la sua posizione: “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato e che sto passando”. L’ex di Pago ha puntualizzato che è difficile chiudere una relazione con una persona a cui vuoi bene. Per questo motivo che la donna in una recente intervista, ha ammesso di essere in cura da una psicologa: “Bisogna trovarsi nelle situazioni prima di lasciare libero sfogo al proprio pensiero.”

Prima di concludere il suo sfogo, Serena ha deciso di fare un appello a tutti gli haters.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'ex tronista ha rivelato che molti commenti, sono stati davvero duri da digerire. Tuttavia la giovane ha deciso volontariamente di non oscurare nessuno, in modo da far esprimere tutti. Anche se lei si è definita una donna dalla corazza dura, ha invitato tutti a pesare bene le parole, specie nei confronti delle persone fragili.

U&D: abbraccio finale tra Pago e Serena

Il confronto tra Pago e Serena a Uomini e Donne, ancora una volta ha evidenziato le differente all'interno della coppia.

Quando in studio Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono schierati con l’ex tronista, Pago si è innervosito. Il cantautore ha fatto notare che non era giusto difendere il comportamento della sua ex. Prima di concludere il confronto, sebbene i due ex concorrenti di Temptation Island Vip abbiano espresso le loro reciproche opinioni ancora una volta, hanno deciso entrambi di sotterrare l'ascia di guerra.

I due hanno deciso di chiudere il capitolo legato alla loro storia con un abbraccio: gesto che è stato molto apprezzato sul web e dai presenti in studio.