Ieri, sabato 26 ottobre, è stata registrata una nuova avvincente puntata del trono over di Uomini e donne. Nel corso della registrazione, assolute protagoniste sono state Gemma Galgani e Ida Platano. Se la prima è stata lasciata da Jean Pierre, la parrucchiera bresciana si è 'lamentata' della poca partecipazione di Riccardo Guarnieri. Inoltre in studio è arrivato un nuovo corteggiatore, Juan Luis, mentre Barbara De Santi si è ritrovata davanti Samuel, il suo ex fidanzato.

Uomini e Donne: Gemma lasciata da Jean Pierre conosce Juan Luis

Nuovi colpi di scena sono accaduti nel corso dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, Gemma è stata mollata da Jean Pierre dopo un mese di frequentazione. A tal proposito, la Galgani ha espresso il suo dispiacere per la decisione del cavaliere, tanto da restituirgli l'orsacchiotto.

Tuttavia Gemma è tornata nuovamente a sorridere quando Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Juan Luis, un nuovo corteggiatore che ha espresso la volontà di conoscere la Galgani. A tal proposito, Tina Cipollari ha cercato di mettere i due a loro agio, tanto da invitarli a fare il gioco dell'uva.

U&D trono over: Ida e Riccardo al centro dello studio

Inoltre la registrazione ha visto il ritorno di Samuel, l'ex di Barbara De Santi. L'uomo, infatti, ha deciso di tornare a sedere tra il parterre del trono over di U&D dopo qualche anno di assenza.

Successivamente, l'attenzione è stata catturata dal ritorno in studio di Ida e Riccardo, i quali hanno raccontato come sta proseguendo la loro storia nella quotidianità.

In particolare, la Platano si è lamentata dello scarso interesse fisico mostrato dal tarantino nei suoi confronti. La dama, infatti, ha detto che il Guarnieri si è addormentato. Inoltre la parrucchiera di Brescia ha negato di essersi scambiata un bacio appassionato con il pugliese alla stazione al momento dei saluti. Nonostante queste affermazioni, la coppia si è scambiata un bacio.

Pamela Barretta assente della registrazione

Unica nota amara della puntata è stata l'assenza dell'affascinante pugliese Pamela Barretta, la quale era stata protagonista di una sfilata di moda che aveva generato la scenata di gelosia da parte di Enzo.

Infine la conduttrice Maria De Filippi ha rinviato la sfilata per mancanza di tempo mentre Luisa e Flavio sono tornanti in studio più innamorati di prima. In attesa di vedere tutte queste novità, si precisa che il nuovo appuntamento con il trono over è fissato per lunedì 28 ottobre dalle ore 14:45 su Canale 5, sempre salvo modifiche dell'ultimo minuto da parte di Mediaset.