Ritorneranno su Rai Uno, ancora una volta in day time i protagonisti de Il Paradiso delle signore. Dopo due stagioni in prima serata con Giuseppe Zeno (nei panni di Pietro Mori) e Giusy Buscemi (in quelli di Teresa Iorio) e una stagione andata in onda nel primo pomeriggio, ecco che la Rai ci riprova e racconta ancora una volta le storie delle Veneri del grande magazzino di Milano.

La scorsa stagione

La prima stagione in day time è stata costituita da ben 180 puntate durante le quali non sono mancati i colpi di scena ma anche le polemiche.

Spesso si è parlato di interrompere le riprese o di non dare un seguito alle vicende di Vittorio, Marta, Nicoletta, Riccardo, Cesare, Umberto e Adelaide ma, alla fine, gli ascolti hanno premiato la serie. La scorsa stagione della soap ha visto momenti rocamboleschi per Vittorio (Alessandro Tersigni presente nella serie sin dalla prima puntata) che ha fatto di tutto per stare vicino a Marta. Nicoletta Cattaneo, la figlia del ragioniere Luciano, ha avuto una bambina da Riccardo anche se i due non si sono mai sposati la ragazza continua a pensare al padre di sua figlia.

Luciano Cattaneo ha avuto delle crisi familiari e una sorta di relazione platonica con Clelia che però interrompe per il bene della famiglia. Umberto ha cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote ai figli ma alla fine ha dovuto cedere.

Le novità

La nuova stagione inizia cinque mesi dopo la fine della prima e quindi molte cose sono cambiate. Per prima cosa i produttori hanno deciso di cambiare gli interni del grande magazzino che in questa nuova stagione sarà tutto rosa, poi le storie dei protagonisti saranno ancora una volta ricche di imprevisti e colpi di scena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Vittorio e Marta sono in procinto di sposarsi ma per loro i problemi non mancheranno. Dopo il matrimonio i due vorrebbero allargare la famiglia ma le difficoltà a concepire un bambino saranno tali da mettere il crisi il loro rapporto e il loro matrimonio appena iniziato. Nicoletta inizia una nuova vita con Cesare e la bambina ma non riesce a smettere di pensare a Riccardo, forse tra i due ci sarà un nuovo ritorno di fiamma?

Luciano ha deciso di restare insieme alla sua famiglia archiviando Clelia. Il cast della scorsa stagione è stato confermato ad eccezione di Luca Spinelli che tanto ha fatto tribolare i Guarnieri.

Altre novità

La Rai è in procinto di lanciare nuovi prodotti. Questa sera, mercoledì 2 ottobre, inizierà la terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini, Claudia Vismara e Ernesto D'argenio. A breve vedremo anche Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale (attualmente al cinema con il film La freccia del tempo).

Nel 2020 le Serie TV saranno tante, a partire dalla nuova stagione de L'amica geniale.