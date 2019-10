Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto che continua ad essere uno dei grandi successi della programmazione di Canale 5. Gli spoiler sulla soap rivelano che si assisterà alla messa in onda di nuove puntate che si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena e che avranno come protagonista la bella Maria, la quale dopo la terribile esplosione che c'è stata in paese, dovrà fare i conti con un terribile verdetto medico: ha perso l'uso di entrambe le due gambe.

Il Segreto, le anticipazioni future della soap: Maria rimane paralizzata

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che in seguito alla deflagrazione dell'ordigno le condizioni di salute di Maria e Matias appariranno molto preoccupanti.

La donna, infatti, fin dal primo momento ha fatto fatica a muovere le gambe e col passare dei giorni la situazione non migliorerà per niente, al punto che il dottor Zabaleta sarà costretto a sedarla per qualche ora.

Al risveglio Maria verrà sottoposta a tutti gli accertamenti medici del caso e il dottor di Puente Viejo comunicherà ai suoi familiari il verdetto a dir poco choc. Il medico, infatti, rivelerà a Fernando e a Raimundo che la donna ha perso l'uso di entrambe le due gambe e quindi non potrà più camminare.

La reazione di donna Francisca non sarà per niente positiva: la signora di Puente Viejo, infatti, non vuole fermarsi al solo parere del dottor Zabaleta e per questo motivo vorrebbe che Maria si sottoponesse anche al giudizio di altri medici esperti. Fernando, invece, sostiene di essere lui la causa del malessere che ha colpito la sua amata.

Durissima anche la reazione di Maria quando verrà a sapere che rimarrà paralitica a vita.

La donna non vuole accettare ciò che le dicono i medici anche se al cospetto dei suoi bambini cercherà in tutti i modi di mantenere la calma e di non far trasparire il suo stato d'animo triste.

La morte di Adela in un incidente stradale

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate della soap Il Segreto rivelano che Francisca riterrà Severo colpevole di quello che è accaduto alla sua figlioccia e per tale motivo chiederà a Mauricio di sabotare l'auto che Adela e Irene utilizzeranno per una breve trasferta.

Un piano diabolico per colpire Severo e fargliela pagare anche se gli accertamenti della Polizia hanno attestato che le impronte trovate sugli esplosivi non appartengano all'uomo. Sta di fatto che Mauricio non se la sentirà di obbedire alla richiesta di Francisca e quindi deciderà in un primo momento di non sabotare l'auto dove viaggiano le due donne. La vettura finirà fuori strada e in quel terribile incidente Adela perderà tragicamente la vita.