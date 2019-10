Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane raccontano che Prudencio Ortega trascorrerà una notte con Lola Mendana, non sapendo che quest'ultima è una complice di Francisca Montenegro, che ha ordito un diabolico piano contro di lui.

Il Segreto: Prudencio attratto da Lola

La conoscenza di Prudencio e Lola sarà ostacolata da Francisca nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Gli spoiler de Il Segreto, rivelano che tutto inizierà quando il fratello di Saul (Ruben Bernal) deciderà di prendere la Mendana come dipendente alla bottega di vini, rilevata da Fe (Marta Tomasa). Nel frattempo Marchena darà le sue dimissioni, tanto che l'Ortega trascorrerà tantissimo tempo insieme alla ragazza. Per questo motivo lui comincerà a provare sempre più interesse per la dipendente, sopratutto quando gli rivelerà alcuni precedenti drammatici del suo primo fidanzamento.

In particolare, Lola racconterà a Prudencio (Jose Milan) di aver annullato il matrimonio quando aveva pizzicato il fidanzato insieme a sua sorella. Una scoperta che aveva allontanato la Mendana sempre di più dagli uomini. Peccato che un bacio appassionato al fratello di Saul metta la decisione precedente in discussione.

La Mendana è una complice di Francisca

Le trame de Il Segreto rivelano che i telespettatori di Canale 5 scopriranno che la Mendana e Francisca sono due complici.

Nel dettaglio, la Montenegro ordinerà alla ragazza di spiare ogni mossa dell'Ortega per informarla della sua attività di usuraio. In questo frangente, la matrona convincerà Lola a sedurre Prudencio per conquistarne sempre di più la sua fiducia. Inoltre la minaccerà di gravi ritorsioni qualora si innamorasse del fratello di Saul. La nuova arrivata, a questo punto, sarà talmente impaurita delle minacce della darklady di pensare di tirarsi indietro, sebbene poi cambi idea all'ultimo momento.

Scoppia l'amore tra Lola e l'Ortega

Subito dopo l'incontro, Lola deciderà di tornare alla locanda dove vivrà un momento di grande intesa con Prudencio. Dopodiché, la ragazza in preda ai sensi di colpa chiederà al giovane di starle vicino qualunque cosa dovesse accadere. Una situazione che si complicherà ulteriormente quando la Montenegro rivelerà alla Mendana l'arrivo di uno scagnozzo in cerca di un prestito.

Qui la ragazza dovrà usare tutte le sue armi, affinché l'Ortega acconsenta a dare i soldi al nuovo arrivato. Il piano andrà in porto? In attesa di saperlo, si ricorda che il prossimo appuntamento con la soap opera è fissato per stasare 27 ottobre alle ore 21.20 su Rete 4.