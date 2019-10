Il Paradiso delle Signore continua il suo grande successo sulla tv di Stato. Gli spoiler della quattordicesima puntata, che i telespettatori vedranno giovedì 31 ottobre alle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che Nicoletta Cattaneo non riuscirà a staccarsi da Riccardo, tanto da continuare a mentire spudoratamente a Cesare Diamante. Marcello Barbieri, invece, si licenzierà dopo aver ascoltato dei commenti poco edificanti di Ludovica e Flavia Brancia di Montalto sulla sorella.

Il Paradiso delle Signore, quattordicesima puntata: Nicoletta vittima di sensi di colpa

Nuovi colpi di scena accadranno in questi giorni al grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la quattordicesima puntata trasmessa giovedì 31 ottobre, in occasione di Halloween, svelano che Nicoletta apparirà con la testa tra le nuvole, ripensando ai momenti vissuti con Riccardo.

Inoltre la Cattaneo accuserà dei gravi sensi di colpa nei confronti di suo marito Cesare Diamante. In particolare, la mamma di Margherita non riuscirà a perdonarsi di aver ceduto alla passione con il Guarnieri. Nel frattempo Umberto e Adelaide di Sant'Erasmo decideranno di mettere insieme le rispettive eredità per togliere di mezzo tutti i debiti contratti. A tal proposito, la contessa e il capofamiglia Guarnieri penseranno di impossessarsi dell'eredità di Ludovica e Flavia, tornate da pochi giorni a Milano in seguito alla morte del capofamiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il piano di Umberto e Adelaide

Nel corso della 14^ puntata de Il Paradiso delle Signore, vedremo Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) invitare a cena le Brancia di Montalto. I due amanti, infatti, avranno intenzione di risanare i loro conti, finiti in rosso, mettendo le mani sull'eredità lasciata dal Conte. Nel frattempo Gabriella Rossi ultimerà un bozzetto da presentare a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dopo che le aveva commissionato una nuova linea di abbigliamento firmata "Paradiso". A tal proposito, Agnese le darà il suo contributo alla realizzazione all'ambizioso progetto, sebbene dimostri di essere sempre ansiosa.

La Cattaneo mente a Cesare

Ludovica e Flavia, invece, parleranno male alle spalle di Angela, la nuova cameriera dal circolo, senza sapere di essere spiate da Marcello. Il Barbieri, a questo punto, reagirà con un gesto di stizza, tanto da licenziarsi dal posto di autista personale. Peccato che entrambe le donne non sappiano che il giovane è il fratello della cameriera, una cameriera che si sono divertite a denigrare.

Infine Nicoletta sprofonderà nel rimorso per aver ceduto alle lusinghe dell'ex fidanzato. Purtroppo la Cattaneo continuerà a mentire al marito Cesare, tanto da vedersi di nascosto con il rampollo dei Guarnieri. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si precisa che gli appuntamenti della quarta stagione si possono rivedere su Rai Play, il servizio in streaming e totalmente gratuito della tv di Stato.