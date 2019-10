Le ultime anticipazioni di Uomini e donne over vedono ritorni dal passato e nuovi inizi. Jean Pierre ha spiazzato Gemma con un inaspettato due di picche, mentre in studio è tornato Samuel, ex di Barbara De Santi. Il fascinoso Juan Luis, venezuelano di 57 anni, ha fatto tornare il sorriso alla sfortunata Gemma che, lusingata, ha accettato la sua corte. Protagonisti anche Ida e Riccardo che, a dispetto di ogni previsione, hanno deciso di darsi un'altra opportunità. La loro relazione non è però partita con il botto, almeno da quanto è trapelato dai curiosi aneddoti della bella Platano.

Uomini e donne ultime anticipazioni: Gemma spiazzata da Jean Pierre

Sabato 26 ottobre si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. In studio spazio subito a Gemma che, a sorpresa, è stata 'scaricata' da Jean Pierre, stanco dei suoi comportamenti possessivi. La povera Gemma non ha potuto fare altro che accettare l'ennesima delusione, riportandosi a casa il dolce orsacchiotto pegno di un amore ormai tramontato.

Maria De Filippi però ha provveduto a far sorridere di nuovo la Galgani. Un fascinoso venezuelano di 57 anni, Juan Luis, è arrivato per corteggiarla. Lui la trova decisamente elegante e lei accetta di buon grado la corte. Ne approfitta Tina che, con ironia, propone loro il gioco dell'uva, così da creare subito un po' di complicità.

Stando alle anticipazioni del Trono over, come riporta Il vicolo delle news, in studio ha fatto ritorno uno dei cavalieri storici del programma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Si tratta di Samuel, l'ex di Barbara De Santi. Spazio poi a Ida e Riccardo, che hanno reso partecipi i presenti delle ultime novità. Ida in un primo momento aveva deciso di non tornare con l'ex, ma pare che l'amore abbia vinto.

Ida e Riccardo si baciano nella nuova puntata di Uomini e Donne

Ebbene sì, Ida e Riccardo hanno provato a darsi l'ennesima possibilità. Tuttavia, Ida ha raccontato aneddoti non proprio promettenti.

Pare che il Guarnieri non provi un intenso trasporto nei suoi confronti, visto che in un'occasione si è addormentato e che in stazione, prima di salutarla, l'abbia congedata con un freddo bacio. Maria De Filippi, per tentare di smorzare la tensione, ha invitato la coppia a ballare. Ida e Riccardo, incitati anche dal pubblico, si sono scambiati un dolce bacio. Il romanticismo è nell'aria.

Infine, in studio sono tornati Luisa e Salvio.

I due si sono conosciuti tempo fa al Trono over ed ora vivono la loro storia d'amore a gonfie vele, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Inevitabile la commozione di Gemma, ancora in cerca del grande amore... sarà Juan Luis colui che le farà battere finalmente il cuore?