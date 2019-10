Le avventure della celebre soap opera Il Paradiso delle signore ambientata nel grande magazzino degli anni ’60, sono sempre più travolgenti e ricche di colpi di scena. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno il 31 ottobre 2019, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) anche se apparirà sempre più distratta e nervosa, continuerà a non essere sincera nei confronti del marito Cesare Diamante (Michele Cesari).

La figlia di Luciano e Silvia, pur non essendo in grado di gestire il forte senso di colpa per la sua infedeltà, non metterà fine alla tresca clandestina intrapresa con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) facendo il possibile per poterlo rivedere.

Nicoletta pentita, il piano di Umberto e Adelaide

Gli spoiler del quattordicesimo episodio che i telespettatori vedranno giovedì 31 ottobre 2019, anticipano che Nicoletta continuerà ad essere turbata, ma soprattutto sarà sopraffatta dai sensi di colpa.

In poche parole la giovane Cattaneo non riuscirà a perdonarsi il fatto di aver tradito il marito Cesare con il suo ex fidanzato Riccardo. Nel contempo i due pilastri della famiglia Guarnieri, cioè Umberto e Adelaide, decideranno di unire i rispettivi patrimoni per estinguere una volta per tutti i debiti contratti. La contessa e il padre di Riccardo e Marta attueranno il loro piano, per riuscire ad impossessarsi dell’eredità di Ludovica e Flavia invitandole a cena. L’intento dei due cognati quindi sarà quello di risanare i traballanti conti della banca di famiglia.

Ludovica a Flavia criticano Angela, Cesare ingannato dalla moglie

Dopo aver completato finalmente i disegni per la nuova linea di abbigliamento firmata Paradiso, Gabriella sarà pronta per farli vedere al direttore Vittorio. La talentuosa stilista in attesa di sapere se il Conti apprezzerà il suo lavoro, sarà molto ansiosa anche se non si è mai lamentato di lei. Successivamente le Brancia di Montalto criticheranno Angela, senza sapere che Marcello ha ascoltato i loro pettegolezzi.

Quest’ultimo non reagirà affatto bene al tal punto da far sapere alle due donne di non voler più lavorare per loro. Madre e figlia però non verranno a conoscenza che colei che si sono divertite ad offendere è la sorella del Barbieri. Per concludere Nicoletta, pur non riuscendo a darsi pace ed essersi pentita per i suoi atteggiamenti irrispettosi, continuerà a raccontare delle menzogne al marito Cesare.

La madre della piccola Margherita se da una parte sarà consapevole che il Diamante è l’uomo perfetto che ha sempre desiderato, non riuscirà a fare a meno del giovane rampollo dei Guarnieri. Ebbene sì, Nicoletta troverà qualsiasi scusa per recarsi a dei nuovi incontri clandestini con il suo amato Riccardo.