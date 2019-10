La fine della storia d'amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua a far discutere: l'ultima novità che è trapelata a riguardo, è lo sfogo che la ragazza ha avuto sui social network dopo la rottura. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram un messaggio per se stessa, un invito a volersi sempre bene anche quando la vita privata non va a gonfie vele.

Irene non commenta la fine con Luigi: solo una foto per se stessa

Risale a meno di una settimana fa il messaggio con il quale Luigi Mastroianni ha ufficializzato la fine della sua relazione con Irene Capuano.

Dopo più di un mese di rumors mai confermati e avvistamenti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato che la storia nata davanti alle telecamere a febbraio scorso, si è conclusa per volere di entrambi.

Il siciliano ha informato i fan che il rapporto è terminato a causa di una diversità caratteriale che ha superato anche il forte sentimento che c'era tra i due, tanto da spingerli a dirsi addio a meno di un anno dal loro fidanzamento nel castello.

A differenza dell'ormai ex compagno, la romana non si è ancora esposta in modo esplicito per commentare la sua chiacchierata situazione sentimentale: l'unico gesto che la ragazza ha fatto in questi giorni è la condivisione di una foto su Instagram che sembra un chiaro riferimento al suo privato. "Amati", si legge sul retro della gambe della protagonista dello scatto che l'ex corteggiatrice ha pubblicato sui social qualche ora fa, come a voler ricordare a sé stessa e poi agli altri, che ci dev'essere sempre lei al primo posto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Periodo sfortunato per le coppie di U&D

Luigi Mastroianni e Irene Capuano non sono gli unici ex di Uomini e Donne ad essersi lasciati in questi mesi: molte delle coppie che si sono formate nel dating-show di Maria De Filippi, infatti, sono "scoppiate" nell'ultimo anno.

A dirsi addio dopo un periodo più o meno lungo di frequentazione, sono stati: Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino (fidanzatisi a febbraio scorso in una puntata serale), Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi (ex protagonisti anche di Temptation Island Vip che si sono allontanati all'inizio del 2019), Angela Nasti e Alessio Campoli (rottura avvenuta 20 giorni dopo la scelta), Giulia Cavaglià e Manuel Galiano (si sono lasciati a giugno dopo circa un mese insieme).

Molti di questi ex corteggiatori o tronisti, però, hanno già ritrovato l'amore: Angela fa coppia fissa da mesi con il calciatore Kevin Bonifazi, Giulia ha da poco ufficializzato la sua relazione con lo scrittore Francesco Sole, Giordano è stato recentemente avvistato in discoteca in compagnia di Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello.