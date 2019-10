L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda lunedì 28 ottobre come sempre alle 14.45 circa su Canale 5. Le anticipazioni di questa settimana rivelano che si partirà subito con le novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi ben puntati soprattutto sul percorso di Ida e Riccardo, che torneranno in studio per un nuovo confronto dopo la lettera d'amore che il cavaliere aveva indirizzato alla sua ex fidanzata.

E poi ancora vedremo che Gemma dovrà fare i conti con i 'segreti' di JeanPierre che, a quanto pare, ha scelto di frequentare altre dame presenti nel parterre del trono over.

Spoiler Uomini e donne 28 ottobre: nuovo confronto tra Ida e Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che in seguito alla lettera d'amore e a quello che sembrava essere un apparente rifiuto da parte di Ida, Riccardo tornerà di nuovo in studio, pronto ad avere un ulteriore confronto con la dama che continua ad essere il suo 'punto fisso'.

E così vedremo che ancora una volta Ida e Riccardo si troveranno l'uno di fronte all'altro, pronti a fare un bilancio di quello che sta accadendo nel loro rapporto. Gli spoiler del trono over di domani 28 ottobre rivelano che Riccardo e Ida entreranno a gamba tesa all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e sarà soprattutto il cavaliere a prendere le parola, ammettendo che in questo momento il suo desiderio è quello che le cose con Ida vadano nel modo giusto.

Ancora una volta, quindi, Riccardo lascerà intendere di essere ben predisposto verso la sua ex fidanzata.

Ma nel corso dell'appuntamento con Uomini e donne in onda questo lunedì si tornerà a parlare anche delle tormentate vicende sentimentali di Gemma Galgani. Al termine della scorsa puntata, infatti, la dama è scoppiata in lacrime nel dietro le quinte della trasmissione e ha ammesso che le ha fatto male vedere che JeanPierre fosse interessato a conoscere altre dame.

Gemma delusa da JeanPierre che frequenta anche altre dame

Così decide di fargli una sorpresa e si presenta in albergo, dove senza troppi mezzi termini chiede al cavaliere come faccia a non rendersi conto del fatto che lei prova un sentimento nei suoi confronti. 'Non riesco a capirci più niente' ammetterà Gemma.

Intanto, però, JeanPierre è uscito anche con un'altra dama del trono over e in questa puntata scopriremo che i due si sono visti e sono andati a cena insieme.

Come se non bastasse, poi, la De Filippi annuncia che il cavaliere ha lasciato il suo numero anche ad un'altra dama. Insomma, un duro colpo per la Galgani che sembra provare dei veri sentimenti verso Jean. In questo nuovo appuntamento con il trono over si parlerà anche di Tina Cipollari e scopriremo come sta andando la sua dieta.