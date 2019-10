Grande colpo di scena in arrivo nei nuovi appuntamenti spagnoli della famosa telenovela Una vita. Le anticipazioni di ciò che succederà questa settimana in corso, svelano che si tornerà a parlare di un personaggio che non è più presente nelle trame iberiche. Precisamente nel capitolo numero 1.126 in programma sulla rete La 1 TVE venerdì 25 ottobre 2019, la diabolica Ursula Dicenta dimostrerà di nutrire una vera ossessione per padre Telmo Martinez.

L’ex governante impazzirà davanti ad Agustina, quando vedrà di nuovo una foto del sacerdote in compagnia di Mateo. Non appena rimarrà da sola la storica darklady dello sceneggiato non riuscirà a controllare la sua rabbia, per aver ripensato al fatto di essere stata tradita da Telmo, poiché non avrebbe dovuto abbandonarla.

Santiago rassicura Marcia, Genoveva si riavvicina a Felipe

Negli episodi che verranno trasmessi nella penisola iberica fino al 25 ottobre 2019, Marcia finalmente prenderà una presa di posizione.

La brasiliana deciderà di dimenticare una volta per tutte Felipe, per rimanere al fianco del marito Santiago. Il giorno seguente la donna si renderà conto che l’uomo che ha sposato ha una cicatrice sul corpo che lei non aveva mai visto. A questo punto la rivale di Genoveva chiederà delle spiegazioni al caposquadra, che le dirà di smettere di guardare il passato e che la cosa importante è quella di pensare al futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Inoltre, Santiago cercherà di rassicurare Marcia, dicendole che il suo fisico ha subito un cambiamento per via del tempo trascorso dietro le sbarre del carcere. Genoveva dopo aver passato una piacevole serata con l’Alvarez Hermoso, avrà una nuova discussione con Ursula. Quest’ultima in seguito andrà su tutte le furie quando vedrà una fotografia di Telmo e Mateo.

Ursula considera Telmo un traditore, Alfonso viene arrestato

L’ex governante con la sua reazione farà capire di non essersi affatto dimenticata che il sacerdote ha abbandonato il quartiere lasciandola da sola.

Per tale motivo la Dicenta considererà il prete un traditore, visto che affermerà che non lo perdonerà mai per quello che gli ha fatto. Intanto, Bellita farà il possibile per evitare che il film prodotto da Alfonso con protagonista sua figlia venga diffuso in tutto il mondo. Quest’ultimo nonostante riuscirà ad impedire ad Emilio e Jose di sabotare il suo lavoro, verrà assicurato alla giustizia. Susana sarà felice del suo fidanzamento con Armando, facendo un ballo con l’uomo senza preoccuparsi dei pettegolezzi.

Successivamente l’ex sarta inizierà ad accorgersi che il suo amato è un po’ distante da lei. In realtà la zia di Liberto avrà ragione ad essere preoccupata, visto che l’ex diplomatico non avrà altra scelta che dirle la verità. La Seler non la prenderà affatto bene quando Armando le comunicherà di dover partire per una missione internazionale, al tal punto da far perdere le sue tracce.