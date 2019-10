Saranno abbastanza movimentate le trame dei prossimi appuntamenti spagnoli della soap Una vita. Nei capitoli iberici in onda questa settimana Marcia, dopo essersi rassegnata a rimanere al fianco di Santiago, inizierà a nutrire dei dubbi sull'identità dell'uomo. In particolare la brasiliana sospetterà che Santiago non sia suo marito. Quando verrà a conoscenza che il suo amato Armando dovrà abbandonare Acacias 38 per un motivo importante, Susana Seler mostrerà la sua profonda delusione scomparendo nel nulla. La situazione sarà abbastanza grave dato che dell’ex sarta non ci sarà nessuna traccia nel quartiere.

Genoveva minaccia Santiago, la Seler preoccupata

Negli episodi in programmazione in Spagna dal 21 al 25 ottobre 2019 Susana finalmente non avrà più il timore del pensiero della gente. L’ex sarta, dopo essersi liberata di tutte le paure, vivrà la sua storia d’amore con Armando alla luce del sole con la consapevolezza che nessuno potrà farla smettere di sorridere. Intanto tutti gli abitanti di Acacias 38 si schiereranno a favore dei Dominguez.

In particolare il regista Alfonso pubblicherà il film in grado di rovinare Bellita del Campo pur non avendo ricevuto il consenso. Marcia si sentirà sempre più pressata per la situazione in cui si trova e si vedrà costretta a baciare Santiago e svolgere il suo ruolo di moglie. Nel contempo Genoveva riuscirà a risollevare l’umore di Felipe. Intanto Susana sarà felicissima con Armando e sognerà di svegliarsi al suo fianco.

Ramon e Carmen non riusciranno a capire come mai Lolita ha mostrato una certa freddezza dopo aver visto la culla che hanno acquistato per il nipote. In seguito Jose si dirà disposto a difendere l’onore dei Dominguez denunciando Carchano per diffamazione. Marcia deciderà di seguire il consiglio di Casilda e Fabiana e cercherà di dimenticare l’Alvarez Hermoso. La brasiliana, quindi, farà sapere all’avvocato di aver messo la parola fine alla loro relazione attraverso un biglietto.

Dopo aver ricevuto un telegramma dal contenuto misterioso, Armando inizierà a comportarsi in un modo strano con Susana. L’ex diplomatico si rifiuterà di uscire con la Seler facendola preoccupare. Ramon e Carmen faranno un nuovo regalo alla nuora ma quest'ultima, ancora una volta, non sarà soddisfatta. I Dominguez seguiranno il consiglio di Jose assumendo un avvocato per denunciare Alfonso. Dopo aver trascorso la notte con Santiago, Marcia inizierà ad avere dei dubbi. Quest’ultimo subito dopo farà i conti con Genoveva che lo minaccerà per aver appreso che non vuole più lasciare il quartiere.

I dubbi di Marcia, Susana spiazzata da Armando

Armando farà sapere a Susana di doverle dire qualcosa di molto importante mentre Ramon preciserà a Lolita che dovrà insegnare al figlio ad apprezzare il valore delle cose Santiago scoprirà i sospetti che Marcia ha sulla sua identità e preciserà che è stato il carcere a farlo cambiare. Dall'altra parte la brasiliana continuerà a non credere alle parole del marito.

Intanto Armando confesserà a Susana il motivo per cui si è allontanato da lei nei giorni scorsi. Nello specifico la Seler apprenderà che il re Alfonso XIII ha bisogno dell’ex diplomatico per una missione internazionale. Dopo aver ricevuto la bruttissima notizia Susana scomparirà nel nulla. Tutti i residenti del paese si metteranno alla ricerca dell’ex sarta mentre Rosina e Liberto presenteranno la denuncia in commissariato. Nel contempo Ursula perderà la testa di fronte ad Agustina quando vedrà un ritratto di Telmo e Mateo. Santiago si avvicinerà a Genoveva non appena la vedrà passeggiare con Felipe, e le farà capire che potrebbe far saltare i suoi progetti con l'avvocato se parlasse. A questo punto la Salmeron offrirà del denaro al marito di Marcia per convincerlo a lasciare Acacias 38 in incasserà un rifiuto. L’uomo farà sapere alla vedova del Bryce che la brasiliana è disposta a partire con lui al momento. In considerazione dell'evolversi della situazione Genoveva cambierà strategia e si convincerà che per sia meglio che Santiago non si allontani dal quartiere.