La serie televisiva Un Passo dal cielo continua a trionfare, regalando momenti molto emozionanti al pubblico prima dell’episodio conclusivo di stagione. Le anticipazioni dell’ottavo appuntamento che i telespettatori potranno vedere giovedì 31 ottobre 2019, svelano che si assisterà al ritorno di Eva (Rocio Munoz Morales) che si è allontanata da San Candido dopo aver partorito. La madre della piccola Carmela porterà quindi di nuovo scompiglio nella vita del compagno Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ma questa volta la situazione sarà diversa, in quanto dovrebbe esserci la tanto attesa riconciliazione.

Il maestro Albert Kroess (Matteo Martari), invece, farà di nuovo i conti con la giustizia, poiché verrà individuato come probabile assassino del decesso di uno dei suoi compagni di carcere.

Trama dell’ottavo episodio: Kroess accusato, svolta per Eva e Vincenzo

Dagli spoiler dell’ottava puntata della fiction prodotta da Lux Vide, in programmazione giovedì 31 ottobre 2019 e intitolata ‘La fuga’, si evince che a San Candido ci sarà un nuovo mistero da risolvere.

Il maestro Kroess, dopo l’omicidio di un suo compagno di cella, sarà nuovamente nel mirino della polizia. In particolare,Albert sarà uno dei principali sospettati, in quanto le indagini degli inquirenti sulla tragedia avvenuta proprio nel carcere in cui sta scontando le sue colpe per essere a capo della setta Deva, si concentreranno su di lui. Proprio nel momento in cui Francesco comincerà a capire chi è il maestro Kroess, si troverà ad affrontare un nuovo ostacolo insieme ad Emma.

Purtroppo, questa volta, per il comandante delle forestale e per l’etologa la situazione sarà abbastanza complicata, visto che si tratterà di qualcosa che non potrà essere risolto con facilità. Il Neri, inoltre, non la prenderà affatto bene quando vedrà la Giorgi disperata per Albert. L’atteggiamento dell’etologa potrebbe portare quindi il capo della forestale a fargli prendere di nuovo le distanze da lei.

Per concludere, ci sarà una svolta clamorosa per i genitori della piccola Carmela. A quanto pare il commissario Vincenzo ed Eva riusciranno a trovare un punto d’incontro nel loro rapporto.

Riassunto della puntata del 17 ottobre

Nel sesto episodio andato in onda su Rai Uno il 17 ottobre 2019, il protagonista Francesco si è trovato in una situazione difficile. Il comandante della forestale si è dovuto dividere tra Emma ed Elena.

Neri, oltre a dover rintracciare il misterioso individuo che sta minacciando assiduamente la psicologa del carcere di San Candido, ha fatto i conti con l’arrivo inaspettato di Giulio, il fratello della Giorgi che ha dato l’impressione di avere dei segreti. L’etologa, proprio a causa dei litigi avuti con Francesco per aver deciso di non abortire, pur sapendo di correre dei rischi, si è avvicinata al maestro Albert Kroess.

Inoltre, ci sono stati dei problemi anche per Valeria, che ha rivisto Ezio, il padre di sua nipote Isabella. L’uomo ha rimesso piede a San Candido con l’obiettivo di portare la figlia via con sé a tutti i costi. Il vice questore Vincenzo, a seguito della partenza di Eva, ha iniziato a provare gelosia nei confronti della nuova forestale, al punto che Huber non ha fatto fatica ad accorgersene. Infine Neri, per continuare a proteggere Elena l’ha fatta addirittura trasferire da lui, decidendo di farla rimanere fino a quando non riusciranno a prendere il pregiudicato che la tormenta. La scelta del capitano della guardia forestale,ovviamente non è piaciuta ad Emma, mentre Valeria si è detta disposta a tutto per non consentire ad Ezio di separare sua nipote da lei.