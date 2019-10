Nuovo appuntamento incentrato sulla fiction Il Paradiso delle signore, che scongiurata la chiusura è tornata a fare compagnia ai telespettatori con la sua seconda stagione daily. Nonostante il grande magazzino dell’alta moda milanese degli anni ‘60 abbia riaperto le sue porte da pochissimi giorni, è già in grado di suscitare forti emozioni grazie ai numerosi colpi di scena. Nel sesto episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 21 ottobre 2019, ci sarà il riavvicinamento tra due storici personaggi, che faranno capire che tra di loro non è ancora finita.

L’amata venere Nicoletta (Federica Girardello) pur avendo dato una svolta alla sua vita, dimostrerà che nel suo cuore c’è ancora il padre della sua bambina Margherita. Sarà la signora Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) a sorprendere la figlia al telefono con Riccardo (Enrico Oetiker), e non approverà affatto il comportamento ambiguo della donna nei confronti del neo-marito Cesare Diamante (Michele Cesari). A questo punto la moglie di Luciano non farà fatica a capire che Nicoletta è ancora ossessionata dal fratello di Marta.

Angela accoglie il fratello Marcello, Silvia furiosa con Nicoletta

Nella sesta puntata in programmazione lunedì 21 ottobre 2019, il giorno successivo al loro matrimonio Marta e Vittorio si risveglieranno e penseranno subito al loro viaggio di nozze. Intanto Angela accoglierà nella sua dimora il fratello Marcello, appena uscito dalla prigione. Riccardo dopo vari tentativi, sembrerà essere sulla retta via per poter tornare al fianco della sua amata.

Il giovane rampollo dei Guarnieri e Nicoletta si riavvicineranno per merito del frutto del loro amore, la figlia Margherita avuta nella passata stagione della soap opera. Con i suoi modi di fare il primogenito di Umberto dimostrerà ancora una volta di essere diventato più maturo e responsabile. Silvia non apprezzerà per niente l’atteggiamento irrispettoso della figlia verso il marito Cesare. In particolare la signora Cattaneo andrà su tutte le furie per aver scoperto che Nicoletta ha parlato al telefono con Riccardo Guarnieri.

Marta e Vittorio intenti a partire, furto al grande magazzino

Nel contempo Roberta dopo aver avuto dei sospetti, apprenderà che il ragazzo che ha visto in compagnia della giovane Barbieri non è altro che il fratello della giovane. Successivamente Vittorio verrà a sapere con assoluta certezza che il velocista campione alle olimpiadi Livio Berrutti si presenterà al paradiso, approfittando di un meeting sportivo in Svizzera.

Per tale ragione il Conti dovendo partire in luna di miele con la sua amata Marta, lascerà la gestione del magazzino nelle mani di Luciano che quindi avrà il compito di organizzare il lieto evento. Purtroppo nel momento esatto in cui i novelli sposi si appresteranno a partire, accadrà una sventura. Marta e Vittorio verranno a conoscenza tramite una chiamata che il paradiso market è stato preso di mira da dei criminali.

Infine, anche Marcello come la sorella metterà piede nel capoluogo lombardo senza possedere niente.