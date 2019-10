La serie televisiva di origini spagnole Il Segreto è sempre molto movimentata. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che la guerra tra Francisca Montenegro e Severo Santacruz avrà degli spiacevoli risvolti. Fernando Mesia, oltre a rimanere vedovo poiché sua moglie Maria Elena Casado de Brey morirà il giorno delle loro nozze, sarà affranto per Maria Castaneda.

La sorella di Matias, a causa delle ferite riportate per via dell'attentato avvenuto al matrimonio del suo ex marito, resterà paralizzata su una sedia a rotelle. La moglie di Raimundo Ulloa, oltre a commissionare l’omicidio di Severo con la convinzione che sia il responsabile dell’invalidità della sua figlioccia, isolerà la giovane. Nello specifico Maria, dopo aver confessato ai suoi cari di voler morire nel capitolo numero 2.083, dirà al nonno di essere molto delusa dalla decisione presa dalla sua madrina.

La giovane apprenderà da Fernando che Francisca ha vietato ad Adela e Irene di mettere piede alla casona. Il gesto della dark lady non verrà apprezzato nemmeno dall’ex locandiere, infatti tornerà a discutere con la moglie per non aver consentito a sua nipote di vedere le sue amiche.

La Castaneda resta invalida, Francisca contro Severo

Nelle prossime puntate italiane in programma tra qualche mese, una terribile tragedia avvenuta alla villa di Francisca durante le nozze di Fernando Mesia continuerà ad essere l’argomento principale delle trame.

Durante lo scoppio della bomba che rovinerà il giorno più importante del figlio del defunto Olmo, causando la morte della neo sposa Maria Elena Casado de Brey, ci sarà un’altra sciagura. Maria Castaneda a causa della deflagrazione perderà l’uso delle gambe. Fernando, ancora stravolto per aver perso la moglie, si dispererà quando verrà a conoscenza della pessima diagnosi della nipote di Raimundo. Il Mesia sin da subito darà l’impressione di sentirsi in colpa per ciò che è accaduto alla madre di Esperanza, rimanendo al suo capezzale giorno e notte.

La figlia di Emilia e Alfonso invece, quando apprenderà la sua drastica sorte, assumerà un atteggiamento brusco nei confronti di tutti i suoi familiari compresi Esperanza e Beltran. A questo punto Francisca crederà che la sua figlioccia sia rimasta invalida a causa di Severo Santacruz.

La Montenegro caccia Adela e Irene, Maria su tutte le furie

In particolare la dark lady sarà convinta che il responsabile dell’attentato che ha seminato terrore al matrimonio del Mesia sia proprio il marito di Irene, poiché alcuni giorni prima del lieto evento le aveva promesso che si sarebbe vendicato di lei per aver fatto fallire la sua nuova attività.

Completamente sicura di sé, Francisca non ci penserà due volte ad ordinare a Mauricio di uccidere il padre di Carmelito. La matrona però farà i conti con l’intromissione del marito, che cercherà di invitarla a non fare nessun passo azzardato contro Severo, precisandole di trovare prima delle prove utili per incastrarlo. Successivamente la Montenegro mentre attenderà che il sergente Cifuentes trovi un’impronta digitale nei resti della bomba appartenente al Santacruz, farà di tutto per isolare Maria.

Francisca impedirà ad Adela e Irene di far visita alla Castaneda, facendo sospettare il marito Raimundo. Purtroppo la darklady commetterà un passo troppo azzardato, visto che la sua figlioccia non sarà per niente contenta quando verrà a sapere che ancora una volta ha interferito nella sua vita.