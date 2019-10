Due storici personaggi femminili della telenovela Una vita, nei prossimi episodi italiani avranno l’attenzione del pubblico tutta dalla loro parte. Le donne in questione sono Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Susana Seler (Amparo Fernandez). L’ex sarta e la madre di Leonor senza mettere al corrente i suoi familiari, prenderanno parte ad un corso di disegno esclusivo in cui il protagonista sarà un modello nudo.

La moglie di Liberto e la pettegola di Acacias 38 assisteranno ad una tremenda e drammatica scena durante una lezione. In particolare, a seguito di una discussione accesa avuta con il maestro Venancio, il giovane modello Alexis (Oscar Ortega) cadrà nel mezzo della classe privo di vita. Le due donne spaventate e non sapendo cosa fare, se ne andranno via dalla scuola a gambe levate.

Venancio include la Seler e la Rubio ad un corso avanzato, l’ex sarta pentita

Dagli spoiler inerenti i prossimi mesi delle puntate italiane si evince che su Canale 5, Susana e Rosina si iscriveranno all'accademia d’arte gestita da don Venancio.

La Seler sin da subito darà l’impressione di avere un grande talento nel disegno, a differenza della Rubio. Quest’ultima infatti, comunicherà al marito Liberto di seguire i corsi d’arte soltanto per fare compagnia a sua zia. Anche l’ex sarta in diverse circostanze sottolineerà che continuerà a frequentare le lezioni soltanto insieme alla madre di Leonor. Le affermazioni di Susana porteranno Venancio, addirittura a disfarsi di una delle sue allieve più brave per poter continuare ad insegnare alla Rubio.

Successivamente, il maestro includerà la Seler e la moglie di Liberto ad un corso avanzato, in cui le due donne dovranno disegnare statue di uomini senza veli. Mentre la Seler si sentirà in colpa con la convinzione di star agendo contro la chiesa, la madre della giovane scrittrice inizierà a divertirsi, al tal punto da invitare l’ex sarta a non far sapere a nessuno ciò che succede nelle lezioni. Ad un certo punto ci sarà l’intervento di Alexis, un giovane modello disposto a posare completamente nudo in cambio di soldi.

Alexis ha un attacco d’asma, Rosina e Susana sconvolte per la morte del modello

Il new entry, inizialmente non scoprirà tutte le sue parti del corpo per consentire a Susana e Rosina di riprodurlo nei loro fogli, mentre in una confidenza le farà sapere che la sua famiglia è sempre stata contraria al suo lavoro. Durante una nuova lezione, in cui Venancio inviterà il modello a denudarsi, Alexis verrà colto da un attacco d’asma improvviso che lo condurrà alla morte, dal momento che la sua pastiglia salvavita si scioglierà in un bicchiere d’acqua perché Rosina la farà cadere al suo interno.

Quest’ultima e la Seler sconvolte per l'improvviso decesso del modello approfitteranno dell’assenza momentanea del loro insegnante per darsi alla fuga. Le due donne avranno il timore che le attività peccaminose che svolgono possano venire alla luce dopo l’arrivo delle forze dell’ordine nell'istituto d’arte. Per tale motivo, la Rubio e l’ex sarta si rifiuteranno di avvisare la polizia della tragica fine di Alexis, mentre nei giorni seguenti troveranno qualsiasi scusa per non incontrare Venancio.