Domani, 18 ottobre, si concluderà la prima settimana di programmazione della quarta stagione del Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 che sta appassionando sempre più telespettatori, curiosi di sapere cosa accadrà ai personaggi del grande magazzino milanese. In questa nuova stagione il pubblico ha potuto assistere al matrimonio tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), direttore del Paradiso e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), figlia del magnate della finanza Umberto Guarnieri.

In questa quarta serie i fan si stanno appassionando ancora di più alla storia d'amore tra Gabriella Rossi e Salvatore Amato e al tormentato destino di Riccardo, che non si rassegna all'idea di aver perso l'amata Nicoletta e soprattutto la figlia Margherita. Se tanto è accaduto in questa prima settimana del Paradiso, altrettanto dovrà ancora accadere in quella dal 21 al 25 ottobre, quando faranno il loro ingresso del mondo del grande magazzino nuovi personaggi come Marcello Barbieri e avverranno fatti che sconvolgeranno l'equilibrio del Paradiso e dei due novelli sposi Marta e Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, dal 21 al 25 ottobre: un furto sconvolge il Paradiso

Marta e Vittorio hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore, convolando a giuste nozze. Dopo il loro matrimonio, l'unico pensiero al quale vogliono dedicarsi è quello della luna di miele, ma purtroppo qualcosa interromperà la loro felicità: il Paradiso viene sconvolto da una rapina e le Veneri fanno di tutto per recuperare ciò che è saltato rubato.

Inoltre durante l'agguato Rocco è stato aggredito e Luciano lo accompagna a casa e poi dai Carabinieri. Vittorio annuncia di avere un piano per fronteggiare l'emergenza e i sospetti ricadono sul capo magazziniere Ugo Tagliabue.

Marta informa il fratello Riccardo dell'accaduto e lui si offre d'intervenire mettendo a disposizione i propri capitali. Il giorno dopo il dottor Conti fa una sorpresa alle Veneri per ringraziarle del sostegno fornitogli durante la rapina.

Guai anche per Umberto Guarnieri, che confessa a Vittorio e Marta di voler vendere le proprie quote del Paradiso, ignaro dei pensieri del figlio Riccardo, che vorrebbe impossessarsene.

Al Paradiso arriva Marcello Barbieri, fratello di Angela

Dopo l'arrivo di Angela Barbieri a Milano, che trova impiego come cameriera al Circolo, ora tocca al fratello Marcello, appena uscito di prigione, fare il suo ingresso nella grande famiglia del Paradiso.

Una volta giunto al Paradiso, Marcello fa subito la conoscenza di Roberta, la quale rimane affascinata da un uomo così diverso da lei e dal fidanzato Federico, ma nonostante ciò teme che lui possa essere coinvolto nel furto al grande magazzino, a causa di un paio di guanti ritrovati a casa del giovane. Marcello però, deciso a conquistare la fiducia della ragazza, si offre di aiutare Vittorio e Luciano a trovare il responsabile della rapina.

Presto a casa Conti arriverà una telefonata che avviserà del ritrovamento della refurtiva. Un altro ingresso è quello di Armando, vecchia conoscenza di Luciano, dal quale Agnese rimane piacevolmente colpita.

Il Paradiso Daily: Nicoletta e Riccardo si riavvicinano

Il giovane nobile Riccardo Guarnieri non riesce a rassegnarsi all'idea di aver perso la donna della sua vita, Nicoletta, e la figlia di pochi mesi Margherita e pertanto cerca in tutti i modi di restare nella vita delle due e soprattutto di riconquistare la sua amata, nonostante quest'ultima abbia deciso di sposare il medico Cesare Diamante. Dopo tanti sforzi, Riccardo riesce finalmente a ritagliarsi uno spazio nella vita di Nicoletta, che riprende a frequentarlo all'insaputa del marito e della madre Silvia, la quale appare piuttosto contrariata dall'atteggiamento ambiguo della figlia. La donna, infatti, sorprende la figlia mentre sta al telefono con Riccardo e non apprezza il suo comportamento ambiguo con il marito. Silvia Cattaneo non vuole che la figlia metta a repentaglio il suo matrimonio e per questo motivo da dei suggerimenti a Cesare per salvare la loro relazione.