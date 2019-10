Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera gemella di Una Vita in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse sabato 19 e domenica 20 ottobre su Canale 5, raccontano che Prudencio Ortega dimostrerà di essersi preso una cotta per Lola, mentre il popolo di Puente Viejo criticherà la scelta di Isaac Guerrero e Elsa Laguna di andare a convivere.

Il Segreto, puntata 19 ottobre: Lola annulla l'ordine a Prudencio

Molte novità sorprenderanno gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata di sabato 19 ottobre alle ore 15:10 su Canale 5, rivelano che Isaac e Elsa decideranno di andare ad abitare sotto lo stesso tetto dopo essere riusciti a smascherare Antolina. Alla Casona, Francisca appoggerà la causa dell'associazione delle donne, tanto da dimostrarsi molto solidale con Maria (Loreto Mauleon).

A tal proposito, la Castaneda manterrà il segreto sulla sua prossima presenza alla prima assemblea in comune. Tutte le invitate apprenderanno con molto sorpresa che la prima donna ad intervenire sarà proprio la Montenegro. Lola, invece, si recherà all'ex enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa). Qui la nuova arrivata annullerà l'ordine di vino fatto a Prudencio per il suo matrimonio senza dargli una spiegazione. Un gesto che scatenerà le perplessità dell'Ortega.

Puntata 20 ottobre: il popolo contro la storia di Elsa e Isaac

Nel corso della puntata de Il Segreto di domenica 20 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, vedremo Elsa (Alejandra Meco) iniziare ad abitare insieme ad Isaac, nonostante l'uomo risulti ancora sposato con Antolina Ramos (Maria Lima). Per questo motivo il popolo di Puente Viejo avrà a riguardo pareri diversi sul loro amore proibito. Il Guerrero e la Laguna, comunque, vivranno il loro amore alla luce del sole, non dando peso ai pettegolezzi della gente. Ma ecco che Don Berengario annuncerà una brutta notizia per la coppia a riguardo Juanote.

Francisca tiene un discorso all'associazione delle donne

Nel frattempo il discorso di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) susciterà molti consensi tra le donne presenti all'associazione. Peccato che Irene Campuzano e Adela appariranno molto infastidite, visto che non crederanno al suo cambiamento di carattere. Prudencio (Jose Milan), invece, vorrà indagare sui motivi dell'astio sorto tra la matrona e Severo.

Per questo motivo, l'usuraio farà alcune domande a Mauricio, che non troveranno risposta. Infine l'Ortega comincerà a corteggiare Lola, sebbene invano. Come proseguirà la vicenda? In attesa di scoprirlo, si ricorda che le puntate perse dello sceneggiato iberico possono essere riveste sulla piattaforma gratuita "Mediaset Play".