Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato Il Paradiso delle signore che ha riaperto le porte ai telespettatori di Rai Uno, ottenendo degli ottimi risultati in termini auditel. Uno dei nuovi personaggi che ha colpito i fans della serie televisiva ambientata nel 1960 è sicuramente Angela Barbieri. Dopo aver messo piede nella grande città di Milano, la giovane ha subito dato l’impressione di nascondere qualcosa di oscuro.

Gli stessi spoiler, infatti, rivelano che la new entry stravolgerà gli equilibri di alcuni protagonisti. Inoltre la ragazza, con la sua umiltà e semplicità, è stata in grado di farsi assumere al circolo come cameriera, pur ammettendo di provenire da un piccolo paese di campagna. Secondo alcune indiscrezioni che per il momento non hanno trovato ancora conferma, la nuova arrivata potrebbe essere fuggita da un passato difficile che ha lasciato un grosso segno nella sua vita.

Tramite gli episodi già andati in onda, Angela ha fatto intuire che il suo segreto potrebbe essere legato al fatto che sia stata costretta a separarsi dal proprio figlio.

Gabriella e Roberta conoscono la loro vicina di casa, Angela assunta al circolo

Nelle puntate della quarta stagione che il pubblico ha già visto in questi giorni, c'è stato l’ingresso di Angela Barbieri (Alessia Debandi). Dopo essere giunta nel capoluogo lombardo alla ricerca di un lavoro, la giovane ha fatto subito amicizia con Gabriella e Roberta, venendo a conoscenza del fatto che si trattava delle sue vicine di casa.

La new entry, inoltre, è riuscita a superare una difficile impresa, visto che con la sua dolcezza ha conquistato la contessa Adelaide di Sant’Erasmo facendosi assumere al suo servizio. In particolare, la ragazza ha avuto il compito di occuparsi, insieme ad altre cameriere, del ricevimento del matrimonio di Marta Guarnieri e Vittorio Conti. Durante i festeggiamenti del lieto evento, precisamente quando le veneri si sono scatenate a ballare il twist, Angela ha terminato il suo turno di lavoro in anticipo per incontrare un misterioso uomo.

La Barbieri ha riabbracciato il fratello Marcello, appena uscito dal carcere per buona condotta. Nell’episodio trasmesso su Rai Uno il 16 ottobre 2019, invece. Angela, mentre si è recata al Paradiso market per far avere a Gabriella il raso per modificare l’abito di nozze di Marta da parte della signora Agnese, ha destato dei sospetti.

La Barbieri potrebbe essere madre, Marcello perde tanti soldi

La nuova arrivata ha sicuramente incuriosito i telespettatori quando è riuscita a far passare il singhiozzo alla figlia di Nicoletta Cattaneo cantandole una semplice ninna nanna.

Con il suo gesto inaspettato, la Barbieri ha dato l’impressione di saperci fare con i bambini. Questo indizio fa presupporre che l’oscuro segreto che Angela porta con sé potrebbe essere legato proprio ad una piccola creatura. La giovane, infatti, non ha fatto sapere molto della sua vita privata,dal momento che ha soltanto raccontato alla cognata di Umberto Guarnieri di aver lavorato in passato per un Conte, senza specificare il motivo per cui è arrivata a Milano.

Alcuni rumors che ovviamente per adesso sono soltanto supposizioni, fanno presagire che la new entry possa aver aver abbandonato suo figlio dopo essere rimasta incinta del suo ex datore di lavoro. Angela, inoltre, trovandosi in una condizione economica disagiata, potrebbe aver affidato il frutto del suo sangue in buone mani, probabilmente proprio alla famiglia per cui prestava servizio. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, cioè di scoprire cosa nasconde veramente Angela, è possibile sapere che negli appuntamenti della prossima settimana Marcello dimostrerà di non essere cambiato. Quest’ultimo approfitterà della momentanea assenza della sorella per organizzare una partita di carte a casa. Il giovane finirà per perdere molto denaro e, in tale circostanza, un suo vecchio conoscente farà trovare un regalo da parte sua ad Angela.