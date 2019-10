Uno dei protagonisti della serie televisiva spagnola Il Segreto, nelle prossime puntate italiane dell'undicesima stagione si prenderà una vera e propria cotta. Il personaggio in questione è Prudencio Ortega (Josè Milan), che in diverse occasioni mostrerà di nutrire un forte interesse sentimentale per Lola Mendana (Lucia Margo). Non appena la contadina gli dirà di aver annullato il suo matrimonio, il fratello di Saul non perderà tempo per farsi avanti.

I due si scambieranno un bacio in un momento molto delicato. L’avvicinamento tra l’ex pupillo di Francisca Montenegro e la giovane fanciulla avverrà nel capitolo numero 2.086. Per la precisione, la new entry con le lacrime agli occhi farà sapere al suo datore di lavoro che sua sorella ha sposato colui che sarebbe dovuto diventare suo marito. Lola dopo aver baciato Prudencio sarà indifferente, visto che si comporterà come se nulla fosse accaduto, invece quest’ultimo anche se apparirà piuttosto teso confiderà subito le forti sensazioni provate a Matias.

Antonio Marchena viene licenziato, il fratello di Saul fa sospettare Lola

Negli episodi che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, molto probabilmente gli ultimi giorni del mese di novembre 2019, Prudencio dopo aver appena avviato la sua attività da strozzino, farà la conoscenza di Lola. Quest’ultima si presenterà nel negozio del minore degli Ortega e si farà dare in prestito del denaro promettendogli di saldare il debito nel tempo prestabilito.

La Mendana dopo aver preso le distanze dal fratello di Saul, gli dirà chiaramente di non potergli ridare i soldi che gli ha fatto avere. Per tale ragione, la ragazza si dirà disposta ad offrire il suo corpo all'ex pupillo di Francisca. A gran sorpresa Prudencio dimostrerà di essere cambiato, rifiutando le avance della sua affascinante cliente, e per consentirle di superare i suoi problemi economici le proporrà di lavorare per lui.

Il minore degli Ortega prenderà questa decisione per sostituire Antonio Marchena, dopo essere venuto a conoscenza che l’uomo lo spiava per conto della Montenegro. Il cognato di Julieta una volta assunta Lola al suo servizio, inizierà a farla sospettare poiché farà di tutto per non rimanere da solo con lei.

La Mendana scostante nei confronti di Prudencio dopo averlo baciato

Successivamente la Mendana durante una conversazione con il suo datore di lavoro lo spiazzerà, dicendogli di aver messo fine alla relazione con il suo fidanzato proprio quando le loro nozze erano imminenti.

Lola continuerà a confidarsi con Prudencio rivelandogli di aver lasciato il suo promesso sposo per aver scoperto che era l’amante di sua sorella da parecchio tempo. La giovane sarà sempre più convinta della scelta presa, quando verrà a conoscenza che il suo ex e sua sorella sono diventati marito e moglie, senza prenderla proprio in considerazione. La new entry non avendo nessuna persona con cui sfogarsi, si lascerà confortare dal minore degli Ortega, che dopo averla vista triste esigerà di sapere il motivo.

I due si avvicineranno sempre di più, al punto da scambiarsi un bacio. Tuttavia, mentre Prudencio sarà pronto ad intraprendere una nuova relazione, per aver dimenticato in modo definitivo la cognata Julieta, la Mendana non sarà dello stesso parere. Quest’ultima infatti, tornerà ad assumere lo stesso atteggiamento iniziale, evitando di parlare con il fratello di Saul del bacio che si sono dati.