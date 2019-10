Uomini e donne dovrà fare a meno di una delle sue indiscusse protagoniste nei prossimi mesi? Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista "Vero" nel suo ultimo numero, Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa dal Trono Over per partecipare ad un altro noto programma di Canale 5. Si vocifera che la dama torinese sia tra le candidate al cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che debutterà sul piccolo schermo all'inizio del 2020 dopo lo slittamento che i vertici di rete hanno comunicato qualche settimana fa (il programma sarebbe dovuto andare in onda in questo periodo, dopo la fine di Temptation Island Vip).

Gemma in corsa per un posto nella Casa del GF Vip

Il rumor che ha lanciato l'ultimo numero di un noto settimanale di Gossip, qualora fosse vero, avrebbe del clamoroso: pare che uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne potrebbe presto debuttare in un altro format di punta di Canale 5. La rivista "Vero", dunque, sostiene che nei primi mesi del 2020 il pubblico del dating-show potrebbe non vedere nel parterre la dama più discussa degli ultimi anni: Gemma Galgani. La "rivale" di Tina Cipollari, inoltre, ha già registrato "Giortì", la trasmissione che sarà trasmessa prossimamente su La 5 e che la vede esordire alla conduzione in coppia con Giulia De Lellis.

La conoscenza a U&D con Jean Pierre procede

Nell'attesa di avere qualche informazione in più sul suo possibile arrivo al Grande Fratello Vip 4, Gemma continua la ricerca dell'anima gemella a Uomini e Donne. A circa 10 anni dal suo debutto nel Trono Over, la Galgani non ha ancora incontrato la persona con la quale vivere una storia d'amore stabile e, soprattutto, lontano dai riflettori. Terminate le relazioni con Giorgio Manetti, Marco Firpo e Rocco Fedrella, da qualche settimana a questa parte la torinese sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad un cavaliere con il quale sta uscendo: Jean Pierre. Sebbene lui appaia piuttosto cauto nei confronti della dama, quest'ultima ha manifestato più volte molto entusiasmo verso questa conoscenza, tanto da arrivare a dichiararsi "presissima da lui" e intenzionata a baciarlo.

Complice Maria De Filippi, durante l'ultima puntata di U&D che è andata in onda su Canale 5, Gemma ha avuto la possibilità di avvicinarsi al suo spasimante con il "gioco della mela": mentre tentava di mordere il frutto che la redazione le ha messo a disposizione, la protagonista dell'Over ha provato a rubare più di un bacio a Jean Pierre, scatenando le ilarità di tutti i presenti.