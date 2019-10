Le vicende della popolare telenovela spagnola Una vita sono sempre più appassionanti. I nuovi spoiler iberici si preannunciano davvero ricchi di colpi di scena. Nell’episodio di lunedì 21 ottobre 2019, Felipe Alvarez Hermoso dopo l’ennesima delusione avuta da parte della brasiliana Marcia, offrirà una possibilità a Genoveva Salmeron. Quest'ultima ovviamente sarà felicissima di essere riuscita a riprendersi il vedovo di Celia.

Santiago invece assumerà degli atteggiamenti sempre più violenti nei confronti della moglie, facendole pesare il fatto di aver continuato a portare avanti la tresca extraconiugale con l’avvocato anche dopo il suo arrivo in paese.

Genoveva invita Santiago a fuggire con la moglie, Felipe rinuncia alla brasiliana

Nelle puntate spagnole andate in onda dal 14 al 18 ottobre 2019, Genoveva ha continuato a tramare alle spalle di Felipe e Marcia.

La vedova del Bryce ha progettato uno dei suoi piani diabolici per far tornare l’avvocato tra le sue braccia. L’Alvarez Hermoso invece ancora molto innamorato della brasiliana l’ha incontrata per l'ennesima volta di nascosto, facendo i conti con qualcosa di inaspettato. La domestica a gran sorpresa ha chiesto al migliore amico di Mauro San Emeterio di andarsene via. In preda alla disperazione totale per essere stato lasciato senza ricevere nessuna spiegazione, Felipe si è fatto confortare da Genoveva senza sospettare che ha invitato Santiago a fuggire da Acacias 38 con la moglie.

Le anticipazioni del capitolo iberico numero 1.122 che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva La 1 TVE domani lunedì 21 ottobre 2019, rivelano che l’Alvarez Hermoso la darà vinta alla vedova del Bryce. In particolare l’avvocato prenderà finalmente un decisione, rinunciando a stare al fianco di Marcia.

L’Alvarez Hermoso sorprende la Salmeron, Marcia fa infuriare il marito

Felipe inizierà a farsi amare da Genoveva, che farà dei salti di gioia per aver ottenuto ciò che desiderava da tanto tempo.

Il vedovo di Celia dimostrerà di avere delle intenzioni serie con l’alleata di Ursula, invitandola ad un appuntamento. Nel corso della serata che avrà luogo nel ristorante del quartiere, addirittura l’Alvarez Hermoso sorprenderà Genoveva con un regalo inaspettato. Nel frattempo Santiago sarà sempre più possessivo nei confronti della moglie. L’uomo rimprovererà Marcia in un modo molto brusco, per aver continuato a frequentare Felipe.

Successivamente i Dominguez sottoposti a delle forti pressioni mediatiche a causa dell'uscita del film su Bellita del Campo, prenderanno una drastica decisione. Cinta infatti comunicherà ad Emilio che la sua famiglia vuole tornare a vivere in Argentina. Intanto Susana accetterà di uscire con Armando, pur sapendo che in paese continuano a parlare male di lei. Infine Carmen e Ramon regaleranno una culla a Lolita per il nipote: quest’ultima accetterà il dono dei suoi suoceri con parecchio entusiasmo.