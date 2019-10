Questa sera venerdì 18 ottobre, sulla rete ammiraglia Mediaset, debutterà la terza stagione della fiction L’Isola di Pietro. Gli appuntamenti con lo sceneggiato che, ancora una volta, vedrà protagonista Gianni Morandi, si preannunciano ricchi di tante novità grazie all’ingresso di nuovi personaggi. Gli spoiler relativi a ciò che succederà nella seconda puntata in onda il 25 ottobre, svelano che Diego Marra sceglierà di essere sincero con Pietro Sereni, facendogli una confessione del tutto inaspettata.

Dal racconto del fidanzato di Caterina, emergerà che il giovane aveva un misterioso legame, a quanto pare intimo, con Chiara Spanu (Anna Godina) la giovane scomparsa nel nulla. Questa scottante rivelazione stravolgerà la vita di Diego che andando avanti rischierà di compromettere la sua relazione con la nipote di Sereni.

Diego si confida con Pietro

Le anticipazioni del secondo appuntamento che i telespettatori potranno vedere venerdì 25 ottobre, sempre su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa, raccontano che Caterina inizierà ad avere un piccolo miglioramento.

La nipote di Sereni che ha rimesso piede nell’isola sarda dopo aver subito un delicato intervento agli occhi negli Stati Uniti, si accorgerà di essere sul punto di recuperare la vista. Per la giovane sapere di essere ad un passo dal poter vincere la sua battaglia sarà un vero e proprio traguardo. Intanto Diego troverà il coraggio per confidare il suo oscuro segreto a Pietro. In particolare Marra farà sapere al professionale ed empatico pediatra di aver avuto dei rapporti intimi con Chiara e, per tale motivo, affermerà di poter essere il padre della neonata ritrovata da Pietro in un cantiere navale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente i sospetti di Elena e del nuovo vicequestore Valerio Ruggeri si concentreranno su un probabile indagato. Tramite le serrate indagini condotte dagli inquirenti si scoprirà che colui che potrebbe aver avuto una tresca clandestina con Chiara sarebbe un professore di lettere della stessa. Oltre all’insegnante, ci saranno altre incongruenze sull’intricata faccenda. Nello specifico alcuni compagni di classe, compresa Stella, daranno l’impressione di nascondere qualcosa di molto importante alle forze dell’ordine. Proprio nel momento in cui il pediatra Sereni farà il possibile per proteggere la bambina, viva per merito suo, ci sarà una svolta clamorosa.

Il cast completo e gli 'intrecci' della nuova stagione

La fiction che prende il via staser sarà suddivisa in ben 12 episodi, e il pubblico rivedrà ovviamente Gianni Morandi nelle vesti di Pietro Sereni. L’amato pediatra dell’ospedale di Carloforte si ricongiungerà con la figlia Elena (Chiara Baschetti) e con la nipote Caterina Rovandi (Alma Noce). Quest’ultima farà ritorno nell’isola sarda insieme alla madre, dopo essersi sottoposta ad una difficile operazione per recuperare la vista.

L’uscita di scena di Alessandro Ferras (Michele Rosiello) verrà colmata dal nuovo vicequestore Valerio Ruggeri (Francesco Arca), in arrivo da Roma. Il rapporto tra la nipote di Pietro e Diego Marra (Erasmo Genzini) verrà messo a repentaglio. A completare il cast saranno l’attrice Francesca Chillemi che interpreterà Monica, un insegnante di educazione fisica troppo protettiva con la figlia Stella. Caterina Murino un’altra new entry, nel ruolo di Teresa Orrù, che essendo caduta nel vortice della depressione a causa della morte del marito, costringerà i figli Ilaria e Stefano a badare a lei.

Quest’ultimo interpretato da Mirko Trovato oltre ad avere un pessimo andamento scolastico, si metterà nei guai per aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Entrerà in scena anche Leonardo Manca (Raniero Monaco di Lapio), un campione di windsurf ritornato a Carloforte a seguito di un grave incidente che ha distrutto la sua carriera, ma soprattutto si avvicinerà a Caterina. Ci sarà anche Efisio Pinna (Cristian Cocco), il comandante del commissariato di Carloforte. Per finire Margherita Spanu (Arianna Montefiori) un’infermiera che lavorerà a stretto contatto con Pietro Sereni, si rivelerà essere la sorellastra di Chiara.