Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra già autrice di Una Vita. Le anticipazioni delle nuove puntate che i telespettatori vedranno giovedì 17 e venerdì 18 ottobre dalle ore 16:10, annunciano che Juanote confermerà davanti agli avventori della locanda di aver avuto una storia con Antolina Ramos. Per questo motivo Isaac Guerrero, ormai libero dagli impegni matrimoniali, chiederà ad Elsa Laguna di iniziare una vita insieme a lui.

Il Segreto, puntata 17 ottobre: Juanote conferma la tresca con la moglie di Isaac

Si prospetta un weekend ricco di emozioni per gli affezionati del triangolo amoroso formato da Isaac, Elsa e Antolina. Gli spoiler della puntata de Il Segreto di giovedì 17 ottobre 2019, dopo l'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, rivelano che Prudencio (Jose Milan) riuscirà a convincere Francisca (Maria Bouzas) a non pretendere gli atti di proprietà di Severo.

Più tardi, il fratello di Saul (Ruben Bernal) rivelerà a Marchena che la Montenegro esercita troppa influenza su di lui. Carmelo e Severo, invece, avranno un aspro chiarimento sotto gli occhi di Don Berengario, che capirà che tra di loro qualcosa si è rotto. Più tardi, Irene comunicherà al Santacruz che il prezzo del riso è crollato. Alla Locanda, Juanote confesserà agli avventori di aver avuto una storia extra-coniugale con la moglie di Isaac.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Maria, invece, si presenterà al primo incontro dell'associazione delle donne presso la sala del municipio. Infine, Marchena capirà che l'Ortega si preso una cotta per Lola.

Puntata 18 ottobre: Elsa e il Guerrero vanno a vivere insieme

Nel corso della puntata de Il Segreto di venerdì 18 ottobre, Severo (Chico Garcia) e Irene capiranno di essere caduti in rovina. Dall'altro canto, Carmelo avrà intenzione di lasciare il lavoro da sindaco dopo lo scarso appoggio ricevuto nei confronti di sua moglie Adela (Ruth Llopis).

Di conseguenza, i due amici si ritroveranno in una situazione molto complicata. Isaac, invece, deciderà di consegnare a Don Berengario gli abiti di Antolina (Maria Lima) come simbolo della sua liberazione. Poco dopo, il Guerrero si recherà alla locanda, dove chiederà ad Elsa (Alejandra Meco) di andare a convivere.

Maria crede che Francisca sia cambiata

Maria (Loreto Mauleon), intanto, informerà Adela che Francisca ha fatto in modo che la denuncia a suo carico venga ritirata dal ministero.

Per questo motivo la Castaneda inizierà a guardare con occhi diversi la matrona, tanto da credere che non sia più la donna diabolica di un tempo. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si precisa che l'undicesima stagione della soap opera di Aurora Guerra è in visibile anche in streaming su Mediaset Play.