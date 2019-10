Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sulla seconda stagione daily della soap opera Il Paradiso delle signore. Già il primo episodio di questo sceneggiato diretto da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, è riuscito ad incollare al piccolo schermo una media di 1.527.000 spettatori con il 14.2% di share. Il quarto appuntamento in programma giovedì 17 ottobre 2019 sarà ancora incentrato sull’imminente matrimonio di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radalescu).

La promessa sposa dopo aver avuto dei vari problemi con la scelta del suo abito da sposa, farà i conti con dei vecchi dissapori della sua famiglia. Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo (Enrico Oetiker) discuteranno, proprio quando mancheranno pochi giorni per vedere il Conti e la giovane Guarnieri scambiarsi i voti nuziali. A quanto pare il cognato di Adelaide di Sant’Erasmo oltre a non navigare in buone condizioni economiche, com’è già accaduto in passato sarà in disaccordo con le scelte prese dal suo primogenito.

Agnese sospetta di Gabriella, Nicoletta sincera con Cesare

Ebbene sì, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno e una lunga pausa estiva, la fiction pomeridiana è tornata a fare compagnia ai telespettatori con tante novità. Gli spoiler della quarta puntata che il pubblico potrà vedere il 17 ottobre 2019 sempre in prime time, annunciano che il nipote siciliano di Agnese dimostrerà di non essersi ancora ambientato nella grande città milanese.

Rocco inavvertitamente farà cadere il manichino su cui poggiava il vestito da sposa di Marta. Intanto Gabriella mentre si troverà nel suo atelier riceverà dei fiori da un suo ammiratore segreto: questa sorpresa clamorosa non piacerà affatto alla madre di Salvatore. La signora Amato inizierà ad avere dei sospetti, quando apprenderà che la fidanzata di suo figlio pur essendo tornata da poco da Parigi ha un misterioso corteggiatore. Nel contempo Nicoletta sceglierà di essere sincera con il marito Cesare.

Umberto litiga con Riccardo, il timore di Vittorio

La figlia di Luciano Cattaneo farà sapere al medico di aver incontrato Riccardo per fargli riavere il regalo che ha acquistato alla loro bambina Margherita, mentre loro si trovavano in luna di miele. Una riunione di famiglia a villa Guarnieri non avrà l’esito sperato, poiché l’attenzione invece di essere rivolta ai futuri sposi si sposterà su un nuovo conflitto.

Si tratta di Umberto, che appena ritornato dalla Svizzera per non mancare nel giorno più importante della figlia, si scontrerà subito con Riccardo con cui non ha mai avuto un buon rapporto. La discussione accesa tra padre e figlio farà entrare in ansia Vittorio. Nello specifico il Conti temerà che i due Guarnieri potrebbero mandare a monte il suo matrimonio con Marta. Per finire Agnese pur non fidandosi di Gabriella, continuerà a darle una mano ad apportare delle modifiche all’abito da sposa della Guarnieri.