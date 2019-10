Sorprendenti colpi di scena accadranno ad Il Segreto questo inizio settimana. Gli spoiler delle puntate in onda martedì 15 e mercoledì 16 ottobre alle ore 16:10, come sempre su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro interverrà nella piazza di Puente Viejo in difesa di Adela. Invece Juanote,arriverà a Puente Viejo insieme a Isaac Guerrero per raccontare a tutti la vera natura di Antolina Ramos.

Il Segreto, puntata 15 ottobre: Francisca in soccorso di Adela

Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano a essere seguitissime dal pubblico italiano. Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti la puntata di martedì 15 ottobre rivelano che Francisca interverrà nella piazza di Puente Viejo per sedare gli animi inferociti dei sovversivi contro Adela: la Montenegro con la sua autorità riuscirà a mettere in fuga questi ultimi e salvare la moglie di Carmelo.

Marcela, nel frattempo si recherà a fare una visita ad Antolina (Maria Lima). Qui la Castaneda proverà a far ragionare la Ramos, sebbene invano. La donna, infatti, affermerà che qualcuno ha modificato il suo referto medico.

Isaac torna con Juanote

Intanto Isaac giungerà a Puente Viejo accompagnato da Juanote, il giovane con cui sua moglie aveva avuto una tresca clandestina. Carmelo e Meliton, invece, non faranno altro che notare lo strano comportamento di Severo: in poco tempo i due capiranno che dietro ciò ci sono ragioni di natura economica.

Consuelo, invece, rivelerà a Prudencio (Jose Milan) che suo fratello e Julieta (Claudia Galan) si sono ambientati molto bene a Roma. Infine l'Ortega e il Santacruz si incontreranno all'ex enoteca per accordarsi sul prestito, non sapendo che Francisca sta tendendo a quest'ultimo una trappola.

Puntata 16 ottobre: Antolina sbugiardata lascia Puente Viejo

Nel corso della puntata de Il Segreto di mercoledì 16 ottobre Raimundo affronterà Carmelo, dopo che quest'ultimo ha rifiutato l'aiuto di Maria nella fondazione dedicata alle donne creata da Adela e Irene.

Intanto Prudencio consegnerà a Severo i soldi richiesti per far fronte ai pagamenti dei dipendenti della risaia. Dall'altro canto, Francisca acquisterà tutto il riso in modo che il prezzo scenda precipitosamente. Isaac, invece, pregherà Juanote di raccontare tutta la verità davanti ad Elsa, i coniugi Castaneda, Leal e Don Berengario, verità da usare durante la causa per l'annullamento delle nozze con Antolina.

Infine la Ramos lascerà misteriosamente Puente Viejo dopo essere stata sbugiardata da Juanote. Proprio quest'ultimo pretenderà che il Guerrero racconti a tutti quanti che tipo di persona è la sua amante, visto che ormai gli manca poco tempo da vivere.