La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in onda sulla ABC, continua a collezionare ottimi ascolti risultando - per la terza settimana consecutiva - il telefilm più visto del giovedì sera americano. Forte del grande successo, il network ha rilasciato la trama ufficiale della 16x05, in onda il prossimo 24 ottobre. La puntata, intitolata "Breath Again", è stata scritta da Elisabeth R. Finch - già sceneggiatrice di alcuni tra i più emozionanti episodi del Medical-Drama - e diretta da Chandra Wilson, l'attrice che nella serie interpreta la dottoressa Miranda Bailey.

Al centro della trama, ancora una volta, Meredith Grey che dovrà affrontare le conseguenze della sua cattiva condotta messa in atto nei confronti della comunità, dove sta svolgendo dei lavori socialmente utili. La protagonista - a causa di uno scandalo che colpirà il Grey-Sloan Memorial - si assenterà, infatti, da lavoro. Una mossa che non passerà inosservata alle autorità giudiziarie, tanto che decideranno di convocarla in tribunale per una nuova udienza che potrebbe costarle la licenza medica.

Spoiler Grey's Anatomy quinto episodio: Catherine Avery torna a Seattle

Ma la quinta puntata di Grey's Anatomy non si focalizzerà solo sulle vicende giudiziarie che coinvolgono la protagonista, al centro della trama anche Jo Wilson che ripercorrerà - come annunciato in una recente intervista - il periodo trascorso nel reparto psichiatrico. Al Grey-Sloan Memorial si presenterà infatti una paziente che proviene dallo stesso centro di riabilitazione dove la dottoressa ha curato la depressione che l'ha colpita.

Un'occasione che riporterà alla mente i fantasmi del passato. Nel frattempo Richard Webber proseguirà la sua conoscenza con Gemma, ma l'incontro non andrà come previsto. Infine, la lista delle guest star annuncia il ritorno sul set di Debbie Allen. L'interprete di Catherine Avery tornerà, infatti, tra le corsie del Grey-Sloan Memorial presumibilmente per chiarire l'ormai consolidata crisi con il marito.

Grey's Anatomy 16, Jake Borelli: 'Il licenziamento di Meredith Grey influenzerà tutti'

Se le anticipazioni fornite dal network non offrono ulteriori spunti, è un'intervista a Jake Borelli che chiarisce quanto avverrà nel corso dei prossimi episodi. L'interprete di Levi Schimmt ha infatti rilasciato delle interessanti dichiarazioni a PopInsider tramite le quali ha precisato che le conseguenze del licenziamento di Meredith Grey influenzeranno l'intero staff dell'ospedale: ''Le tensioni derivanti dalla decisione di Bailey si faranno sentire in tutto il Grey Sloan.

Nel terzo episodio, iniziamo a vedere cosa sta succedendo in ospedale e in che modo il licenziamento di Meredith incide davvero su tutti, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Nelle prossime puntate vedremo come questa scelta influenzerà tutti individualmente".