Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate che vedremo prossimamente su Canale 5 volgono lo sguardo sulla coppia del momento, Elsa e Isaac e sull'intrigante Antolina Ramos. Per quest'ultima presto giungerà il momento di uscire di scena. Nel dettaglio, assisteremo alla cruenta morte dell'ex ancella, ma prima di passare a miglior vita la Ramos ne commetterà un'altra delle sue, tentando di uccidere Isaac. Ancora poco e si concluderà il ciclo narrativo di questi tre personaggi.

Anticipazioni Il Segreto, Antolina fa rinchiudere Elsa in carcere

Prossimamente la trama de Il Segreto prenderà una piega alquanto avvincente: Prudencio si scoprirà innamorato della bella Lola, Fernando tornerà a Puente Viejo in compagnia di un'altra donna chiamata Maria Elena mentre Elsa finirà in carcere per colpa di Antolina. Dopo l'abbandono del marito del tetto coniugale, la Ramos non si darà per vinta e denuncerà la sua ex padrona di adulterio.

Ed ecco che i fan della soap opera iberica ben presto vedranno la povera Laguna dietro le sbarre. In carcere, Elsa non se la passerà bene poiché verrà picchiata da una detenuta.

La Laguna dovrà fare i conti con un'altra brutta notizia. Nello specifico, la donna apprenderà di essere affetta da una pericolosa malattia cardiaca che rischia di ucciderla. Grazie ad un delicato intervento, Elsa riuscirà a sopravvivere.

Il Segreto spoiler: Antolina cerca di uccidere Isaac ma precipita in un burrone

Antolina, invece, dopo essere sparita per un po' dalla circolazione, farà ritorno a Puente Viejo. L'ex ancella fingerà di essere cambiata ma poi si ritroverà a confessare alla Laguna tutte le cattiverie che ha commesso tempo fa. Questa rivelazione rappresenterà praticamente la fine della Ramos in quanto saranno udite dalle forze dell'ordine e dallo stesso Isaac.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la perfida biondina riuscirà a fuggire e chiederà all'ormai ex marito di raggiungerla nel bosco. Una volta giunto nel luogo, Isaac se la vedrà veramente brutta poiché Antolina tenterà di ucciderlo. A rimetterci la pelle, però, sarà l'ex ancella in quanto precipiterà in un burrone e morirà.

Dopo questo tragico finale, Puente Viejo si colorerà di bianco per via delle attesissime nozze di Elsa e Isaac.

Nonostante mesi e mesi di dure lotte, il vero amore trionferà e i due innamorati diventeranno finalmente marito e moglie. Alvaro tornerà e chiederà perdono alla Laguna riconsegnandole tutto il denaro. Infine, i due neo-sposi prenderanno un'inaspettata decisione e insieme abbandoneranno per sempre il villaggio iberico. Sarà proprio così che si concluderà l'arco di Antolina, Elsa e Isaac.