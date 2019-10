Proteste, segreti svelati e gesti inaspettati, sono queste le caratteristiche presenti nelle anticipazioni de Il Segreto dei giorni 14 e 15 ottobre. Ne vedremo delle belle, con donna Francisca che placherà gli animi infuocati dei sovversivi ed aiuterà Adela a fronteggiarli. Maria riceverà una lettera da Cuba, mentre Isaac si metterà sulle tracce del vero padre del bambino che Antolina portava in grembo. Solo in questo modo, il falegname potrà sbugiardare l'ex ancella e stare per sempre con Elsa.

Anticipazioni Il Segreto, trame lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019

Isaac dopo aver abbandonato il tetto coniugale e aver detto addio per sempre ad Antolina, si immetterà sulle tracce di Juanote, ovvero colui che aveva messo incinta l'ormai sua ex moglie. Il falegname sarà piuttosto speranzoso di riuscire a trovare l'uomo, poiché solo così potrà riuscire a smascherare Antolina in maniera definitiva.

Presto infatti saranno svelati gli altarini della Ramos.

Intanto, per Adela le cose precipiteranno vertiginosamente in quanto in piazza sopraggiungeranno dei sovversivi che cercheranno di spodestare la maestra di Puente Viejo. Saranno tirati in ballo i metodi pedagogici applicati dalla moglie di Carmelo, in quanto bollati come troppo 'liberali'.

Una volta radunatisi in piazza, i sovversivi chiederanno a gran voce le dimissioni di Adela.

Quest'ultima, per ragioni politiche si vedrà costretta a lasciare il suo amato posto di insegnante. A schierarsi a favore della donna saranno le sue amiche e molti abitanti di Puente Viejo. Persino donna Francisca deciderà di intervenire, ed infatti riuscirà a sedare i rivoltosi. Nello specifico, l'intervento provvidenziale della madrina di Maria metterà in fuga i sovversivi. Intanto, alla Casona, l'ignara Castaneda riceverà una missiva proveniente dalla lontana Cuba e recante la firma di Roberto.

La matrona si ritroverà anche a discutere con Prudencio per via della sua attività da usuraio. Donna Francisca, infatti, sarà alquanto preoccupata al pensiero di finire immischiata in eventuali complicazioni riguardanti Severo e il prestito. Come andrà a finire questa vicenda delicata?

Nelle prossime puntate de Il Segreto: Juanote sbugiarderà Antolina

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Il Segreto, vedremo Prudencio concedere il prestito a Severo, quest'ultimo consegnerà all'usuraio i suoi atti di proprietà come garanzia.

Quando la Montenegro verrà a conoscenza di questa cosa, cercherà di mettere mano su tale documentazione. Nel frattempo, vedremo Isaac riuscire a trovare Juanote, il quale racconterà davanti al falegname, Elsa, Marcela e Matias tutta la verità su Antolina. Finalmente saranno svelate tutte le menzogne della perfida biondina.