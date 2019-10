Nelle avventure dello sceneggiato spagnolo Il Segreto, non mancano mai colpi di scena. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti rivelano che, precisamente nel capitolo numero 2.075, un nuovo personaggio femminile farà una richiesta a Prudencio Ortega (Josè Milan). Si tratta di Lola Mendana (Lucia Margo) che, dopo non essere riuscita a ridare al fratello di Saul i soldi che le ha prestato, in preda alla disperazione gli offrirà il suo corpo.

Il fratello di Saul diventa un usuraio, il timore della Mendana

I telespettatori italiani avranno modo di conoscere Lola Mendana, una giovane che entrerà nella vita di Prudencio Ortega. La new entry sin da subito metterà piede nell’attività del fratello di Saul, e sapendo che è un usuraio gli chiederà un prestito di 500 pesetas per poter risollevare la fattoria familiare. La ragazza inizierà ad avere degli strani atteggiamenti che non passeranno inosservati all’ex pupillo di Francisca.

Nello specifico Lola oltre ad essere fredda nei confronti di tutti gli abitanti, farà il possibile per evitare il minore degli Ortega. A questo punto lo strozzino rassicurerà la Mendana dicendole che non deve sentirsi in imbarazzo in sua presenza, e le preciserà che quando scadrà la prima rata del prestito il loro accordo giungerà al termine. Successivamente la ragazza dimostrerà di provare una forte attrazione per Prudencio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La vicenda prenderà una svolta del tutto inaspettata. Lola quando si renderà conto di non riuscire a saldare il debito contratto con il cognato di Julieta, temendo eventuali ripercussioni, gli farà una proposta spiazzante.

Prudencio rifiuta le avance di Lola, Francisca tradita dal suo ex pupillo

Lola con le lacrime agli occhi metterà piede alla locanda che apparteneva a FE, e dirà al minore degli Ortega di essere disposta a concedersi a lui per pagare la prima rata.

A gran sorpresa il fratello di Saul rifiuterà le avance della sua affascinante cliente. Prudencio essendo rimasto senza nessun dipendente, poiché Antonio si licenzierà, chiederà a Lola di lavorare per lui facendole presente che non le farà avere una parte di stipendio fino a quando non avrà saldato il prestito. Il Marchena intanto non sarà più al servizio del fratello di Saul per essersi rivelato una spia della Montenegro.

Quest’ultima infatti grazie al suo complice verrà a conoscenza che Prudencio contro la sua volontà ha concesso a Severo un anno di proroga per ridargli il denaro che gli ha dato in prestito, su invito del fratello Saul. Francisca pur essendo su tutte le furie per essere stata tradita, fingerà di non aver scoperto nulla, quando Prudencio le farà intendere che il Santacruz ha colmato la prima rata del debito.