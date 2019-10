La felicità continuerà ad essere lontana per Felipe Alvarez Hermoso nelle puntate di Una vita in onda in Spagna dal 7 all'11 ottobre. L'avvocato, dopo la morte di Celia, vivrà una fase molto difficile, fino a quando ritroverà l'amore al fianco di Marcia, la sua domestica di origine brasiliana.

L'arrivo ad Acacias 38 della donna sarà legato ad Ursula che le chiederà di tenere sotto controllo i movimenti di Felipe.

Con il passare del tempo, però, l'amore sboccerà tra loro, e Marcia deciderà di rivelare al legale il suo coinvolgimento con la Dicenta e il suo desiderio di allontanarsi dai loschi traffici della dark lady.

Ma non tutto andrà come sperato: quando la coppia, dopo una lunga serie di problemi, tenterà di coronare il suo sogno d'amore, si presenterà alla cerimonia nuziale il marito di Marcia, Santiago, da lei creduto morto. Ciò però non basterà per spingere Felipe a rassegnarsi a perdere la donna che ama.

Spoiler spagnoli Una Vita: Felipe non vuole rinunciare a Marcia

Dagli spoiler iberici di Una Vita si apprende che, nel giorno delle nozze con Felipe, Marcia resterà sconvolta nel trovarsi di fronte il coniuge che aveva creduto morto. La donna rischierà persino di svenire a causa di una crisi respiratoria, ma alla fine dovrà prendere coscienza della nuova situazione: essendo già sposata, non potrà più diventare la signora Alvarez Hermoso.

Le anticipazioni spagnole dal 7 all'11 ottobre confermano che per l'ex domestica e Felipe questo sarà un duro colpo che, in un primo momento, li vedrà ormai rassegnati a dover rinunciare per sempre alla loro felicità. Con il passare dei giorni, però, la coppia si renderà conto dei propri sentimenti, e riprenderà a vedersi segretamente.

Il vedovo di Celia ammetterà di non voler smettere di lottare per la donna che ama, anche se lei vivrà con l'angoscia di tradire il marito.

I sospetti intorno alla loro relazione clandestina cominceranno a diffondersi nel palazzo, a partire da Fabiana e Agustina. Santiago, invece, convocherà gli abitanti del quartiere per raccontare a tutti la sua storia.

Una Vita anticipazioni: Ursula non è coinvolta

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita in arrivo dalla Spagna, proprio nel giorno del "fatidico sì" di Felipe e Marcia un nuovo ostacolo apparirà all'orizzonte per la coppia: Santiago, il marito che la donna aveva creduto deceduto, si presenterà in chiesa e fermerà la cerimonia.

Un tempismo a dir poco perfetto che farà ricadere i sospetti su un possibile coinvolgimento di Ursula, la quale già in passato aveva tentato di separare la coppia. Gli spoiler delle puntate iberiche in onda dal 7 all'11 ottobre segnalano, però, che la Dicenta negherà di aver avuto un ruolo attivo nell'approdo dell'uomo ad Acacias, mentre Genoveva informerà Liberto di voler aiutare segretamente Santiago a lasciare il quartiere.