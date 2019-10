Marco Columbro, ospite della quarta puntata di Live-Non è la d'Urso, ha avuto un acceso diverbio con la padrona di casa dopo un servizio trasmesso durante un dibattito relativo ai vip che vivrebbero in presunte condizioni precarie o che avrebbero cambiato completamente vita, sparendo dai riflettori. Columbro, nonostante abbia smentito i recenti pettegolezzi, si è mostrato non molto disponibile a parlare della sua vita privata e ha reagito in maniera nervosa in diretta, facendo rimanere di sasso la conduttrice.

Lite tra Columbro e Barbara d'Urso: volano parole di fuoco

Durante l'ospitata a Live-Non è la d'Urso, Columbro ha smentito le voci sulle sue difficoltà finanziarie: "Non sono pieno di debiti. Ho casa di fronte ad Alba Parietti. Voglio venderla, ma sono ancora lì. Te lo può confermare lei". Poi Marco Columbro ha perso le staffe e ha attaccato la padrona di casa: "Se siamo qui per parlare di come ho cambiato la mia vita, mi sta bene, se no mi alzo e me ne vado".

Barbara D'Urso, rimasta sbalordita, ha cercato di far ragionare l'ospite in studio ma non c'è stato nulla da fare e la situazione è degenerata.

Le successive parole di Columbro sono state piuttosto dure: "In quel filmato c'erano un sacco di stron...", riferendosi a un video sulla sua vita, che ha fatto da apripista all'argomento; a quel punto la conduttrice ha sbottato: "Io sono stata carina e ho voluto che smentissi le stron..., scusatemi la parola, che hanno scritto, invece di essere grato, mi attacchi pure".

La conduttrice ha poi proseguito: "Hai cambiato vita, ma hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io". Dopodiché, la d'Urso si è sfogata dicendo che Columbro stava creando una polemica inutile, ribadendo di aver fatto un gesto carino per lui. Infine il conduttore ha provato a sistemare la situazione con una battuta, ma lo scivolone, ormai, era fatto. La padrona di casa ha ignorato l'uscita del suo ospite, ma non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata: "Io cerco di mantenere il sorriso, voi non vi accavallate, prima che mi faccia girare le scatole anche io".

La storia di Adelaide Manselli a Live-Non è la d'Urso

Dopo lo scontro con Marco Columbro, si è passati alla drammatica vicenda di Adelaide Manselli, in arte Anna Pannocchia. L'ex attrice comica non riesce ad arrivare alla fine mese a causa di problemi economici molto gravi. La donna ha raccontato che per guadagnarsi da vivere realizza dei gioielli che poi vende a cinque euro nelle bancarelle. Inoltre, l'ex collaboratrice del regista Maccio Capatonda, ha confessato di aver subito quattro esaurimenti nervosi e di aver perso il lavoro in un grande magazzino, a causa dei troppi giorni di malattia accumulati.

Nel frattempo ha perso amicizie e conoscenze ed è rimasta tagliata fuori dal mondo della tv e dello spettacolo. Infine la Manselli ha confidato di aver ripreso in mano la sua vita grazie alla passione per la pittura.