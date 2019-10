Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda a breve in Italia annunciano una nuova uscita di scena. Ebbene sì, Adela Arellano e Irene Campuzano avranno un grave incidente stradale dopo che Francisca Montenegro aveva ordinato la manomissione dell'impianto frenante dell'automezzo. Se la moglie di Carmelo morirà, la madre di Carmelo rimarrà ferita in modo grave.

Il Segreto: Francisca vuole vendicarsi di Severo

Una nuova tragedia colpirà il piccolo borgo di Puente Viejo nel corso dell'episodio 2093.

Le anticipazioni de Il Segreto a cui i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane sui teleschermi italiani rivelano che Adela e Irene avranno un grave incidente che avrà drammatiche conseguenze. Tutto inizierà con precisione quando Francisca incolperà Severo di aver provocato l'esplosione alle nozze di Fernando. Qui Maria Elena era deceduta all'istante mentre si accingeva a tagliare la torta nuziale acconto al Mesia.

Inoltre Maria e Matias Castaneda erano stati ricoverati in condizioni di gravi. Se quest'ultimo aveva riportato un pericoloso trauma oculare, la madre di Esperanza aveva perso l'uso delle gambe. Per questo motivo, la Montenegro nutrirà un profondo odio nei confronti del Santacruz. Infatti lo accuserà dell'invalidità permanente della sua adorata figlioccia.

La Montenegro vuole attentare alla vita di Irene e Adela

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che la matrona deciderà di vendicarsi di Severo nonostante l'impronta digitale ritrovata sull'ordigno esplosivo non appartenga a lui.

Per questo motivo la Montenegro ordinerà a Mauricio (Mario Zorilla) di sabotare l'auto adoperata per la trasferta di Adela e Irene nonostante il parere contrario del vecchio locandiere. In questo frangente, Francisca (Maria Bouzas) tenterà di depistare i sospetti invitando la Campuzano e l'Arellano a far visita a Maria alla Villa. Poi organizzerà una merenda per evitare che il piccolo Carmelito venga coinvolto nell'attentato. Infatti pretenderà che la giornalista lasci il bambino per farlo giocare in compagnia di Esperanza, Beltran e la piccola Camelia.

L'Arellano muore, la Campuzano ferita

Ma ecco il colpo di scena: Godoy disubbidirà alla sua signora, tanto da confessare tutta la faccenda a Raimundo (Ramon Ibarra). Ma ecco che l'auto uscirà ugualmente di strada, tanto che l'Arellano sarà sbalzata sul selciato. Qui verrà ritrovata priva di vita dal disperato Carmelo, che non potrà fare altro che costatare la sua morte mentre Irene riporterà ferite in tutto il corpo.

La Campuzano, invece, riporterà ferite in tutto il corpo, sebbene non sia in pericolo di vita. Infine tutti i sospetti ricadranno su Fernando, visto che il capomastro si era ritirato all'ultimo istante. In questo modo si conclude la partecipazione dell'attrice Ruth Llopis nel cast della soap opera di Aurora Guerra.