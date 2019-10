Nel corso della prossima settimana vedremo che accadranno dei colpi di scena nel corso della soap opera Il Segreto. Isaac sarà sempre più deciso ad indagare sul passato di sua moglie. Per tale ragione si metterà sulle tracce dell'uomo che la mise incinta. Dopo un bel po' di indagini emergerà, finalmente, la verità. La persona in questione è Juanote.

In paese, intanto, si consumerà una vera e propria congiura contro Adela. La donna sarà estremamente criticata per i suoi metodi pedagogici e i sovversivi faranno quasi una rivolta. A sedare la situazione ci penserà Donna Francisca. Quest'ultima sfrutterà il suo potere per incutere timore ai protagonisti del complotto.

Il Segreto puntate da lunedì a mercoledì: la rivolta contro Adela

La puntata de Il Segreto di lunedì 14 ottobre sarà incentrata su Isaac. L'uomo sarà intenzionato a scoprire la vera identità della persona con cui sua moglie ha concepito il bambino. Per questa ragione lascerà Puente Viejo e si metterà sulle sue tracce. In paese, intanto, ci sarà una rivolta contro Adela. I suoi metodi d'insegnamento saranno molto criticati e considerati troppo liberali.

Martedì, invece, vedremo che Francisca consiglierà a Prudencio di dare a Saverio i soldi di cui necessita. Nel frattempo, una lettera da Cuba genererà un bel po’ di sgomento. Durante l’episodio si scoprirà che l’autore potrebbe essere Roberto, ma saranno davvero numerose le cose poco chiare.

Mercoledì assisteremo alla furia di Donna Francisca. Quest'ultima deciderà di intervenire per difendere Adela. La donna sfrutterà il suo potere per riuscire a sedare la rivolta dei sovversivi. Marcela, invece, andrà da Antolina nella speranza che la donna porti alla luce tutte le intricate verità del suo passato.

Puntate da giovedì a sabato: si scopre la verità sull'amante di Antolina

La puntata di giovedì 17 ottobre de Il Segreto sarà incentrata su Francisca, la quale si recherà da Prudencio allo scopo di fargli cedere gli atti di proprietà della tenuta di Saverio. Nel corso di tale episodio emergerà anche la vera identità del padre del bambino che Antolina porta in grembo: si tratta di Juanote.

Adela scoprirà che Francisca si è intromessa nelle vicende che la riguardano ed ha agito in suo favore.

Per tale ragione, la donna incomincerà a ricredersi sul conto della dark lady di Puente Viejo.

Nella puntata di sabato, infine, vedremo che Lola sarà in grosso fermento per la preparazione del suo matrimonio. La donna, però, apprenderà che il numero degli invitati si è drasticamente ridotto. Per questo motivo, si troverà costretta ad annullare l'ordine fatto alla bottega. Prudencio, però, una volta scoperta la situazione incomincerà a sospettare che ci sia qualcosa sotto.