Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita anche nel corso della settimana che va dal 13 al 19 ottobre. Come di consueto, la soap iberica andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 14:10 e, stando alle anticipazioni, vedremo che Lucia scoprirà che i suoi veri genitori sono i Marchesi di Valmez, i quali la affidarono a Joachin dopo aver scoperto di essere fratellastri.

Anche per Casilda sarà il momento di grandi rivelazioni, dato che verrà a sapere che Maria è la sua vera madre, ma non sarà tutto. Altre novità sconvolgeranno la famiglia Hidalgo dopo che emergerà che Casilda è il frutto della relazione tra Maria e il defunto Maximiliano.

Anticipazioni 13-19 ottobre: Maria è la vera madre di Casilda

La soap ideata da Aurora Guerra, continuerà ad appassionare i telespettatori anche nel corso della prossima settimana e dove vedremo che Maria, dopo essere stata accusata di furto da Rosina e Susana, verrà licenziata 'per finta' da Higinio.

La donna verrà comunque ospitata in soffitta, soprattutto dopo che la donna rivelerà a Casilda di essere la sua vera madre. Una notizia che lascerà a bocca aperta la domestica, la quale non sa ancora, che le novità sul suo passato non sono terminate. Inigo intanto, affronterà il dottor Higinio, convinto che l'uomo in realtà non sia un medico. Il dottor Baeza cercherà di convincere il pasticcere e i suoi vicini, che in realtà sta conducendo un programma medico top secret, motivo per il quale in ospedale nessuno lo conosce.

Una Vita spoiler: Casilda è figlia di Maximiliano

Stando agli spoiler sugli episodi in onda da domenica 13 ottobre a sabato 19 ottobre, Lucia scoprirà tutta la verità sui suoi veri genitori e confesserà tutto a padre Telmo. Intanto la ragazza, deciderà di raggiungere il suo padrino, ma al suo arrivo troverà Joachin privo di vita. Intanto, ad Acacias Maria racconterà a Leonor la verità sulla sua relazione con Maximiliano e la giovane Hidalgo capirà che Casilda è in realtà la sua sorellastra.

La ragazza sarà entusiasta di far entrare la simpatica domestica in famiglia, anche se Rosina si mostrerà titubante. Sarà proprio durante una discussione con Casilda, che Rosina si lascerà sfuggire la verità e anche la moglie di Martin scoprirà l'identità del suo vero padre. Sanuel intanto, dopo l'umiliazione ricevuta dalla Marchesa di Urrutia, capirà che per risollevarsi dai suoi guai finanziari, l'unica via sarà quella di avvicinarsi a Lucia, la quale come sappiamo, dispone di una consistente rendita mensile.

Molte emozioni e colpi di scena attendono i fan di Una vita nelle puntate in onda dal 13 al 19 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5, ricordando che il martedì è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata.