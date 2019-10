Sulla rete ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento con la fiction La Strada di casa 2, che vede protagonisti i due attori Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Tuttavia, nonostante gli ascolti siano minori rispetto a quelli della prima stagione, nella quinta e penultima puntata in programma per martedì 22 ottobre 2019 salvo ulteriori cambiamenti, molti nodi verranno al pettine. Fausto si troverà in una bruttissima situazione, poiché verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso Mauro.

Per fortuna il marito di Gloria uscirà dal carcere, grazie agli esami effettuati sul cadavere che dimostreranno che il decesso è avvenuto prima rispetto all'orario del ritrovamento. I sospetti su quanto accaduto, dopo la liberazione del padre di Lorenzo, Viola e Milena, si soffermeranno sulla signora Morra, che continuerà ad avere dei vuoti di memoria.

Trama del 22 ottobre: Mauro potrebbe essere morto per mano di Gloria

Gli spoiler del penultimo appuntamento della Serie TV a metà strada tra il giallo e il dramma familiare, sono molto movimentati come al solito.

Il quinto episodio cambierà programmazione di messa in onda, visto che verrà trasmesso il 22 ottobre 2019 sempre a partire dalle 21:25, per lasciare spazio alla partita della Nazionale italiana di calcio il prossimo martedì. Per iniziare ci sarà l’arresto di Fausto, che finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio per essere stato trovato accanto al corpo senza vita di Mauro con un’arma da fuoco tra le mani.

Proprio quando le possibilità di poter vedere il Morra essere scagionato non ci saranno, i risultati della scientifica riveleranno che la vittima è deceduta prima che fosse rinvenuto il cadavere sul luogo del delitto. Una volta tornato in libertà il marito di Gloria affronterà dei nuovi ostacoli, visto che lui e i suoi familiari saranno sorvegliati dalle forze dell’ordine. Ad un certo punto ci sarà la scomparsa di Lorenzo, che sembrerà svanito nel nulla, soprattutto perché non sarà rintracciabile nemmeno telefonicamente.

Per fortuna, il fratello di Milena dopo aver destato parecchia preoccupazione rientrerà a casa sano e salvo, ma spiazzerà i suoi genitori. Il ragazzo farà sapere alla polizia di essersi recato sul ponte in cui si è tolta la vita Irene. Intanto, Milena e Viola daranno l’impressione di nascondere un segreto importante, invece Fausto si imbatterà in una realtà che non avrebbe mai voluto apprendere. Il Morra scoprirà attraverso i risultati delle analisi che i materiali importati dalla Novak sono scadenti.

Infine, Gloria starà sempre più male, al tal punto da non riuscire a ricordarsi nulla: questo dettaglio farà intuire che potrebbe essere la moglie di Fausto l’assassina di Mauro.

Riassunto episodio dell’8 ottobre

Nella quarta puntata trasmessa su Rai 1 martedì 8 ottobre 2019, Lorenzo ha continuato a seguire le tracce del piccolo Davide, scomparso dopo essere stato avvistato in autogrill. Fausto e Gloria invece hanno fatto i conti con un nuovo problema abbastanza serio.

I Morra hanno temuto di perdere la figlia Milena, dopo aver ricevuto una terribile notizia. La giovane è finita in ospedale in fin di vita a seguito di un tragico incidente. I medici dopo aver operato d’urgenza la ragazza, hanno scoperto che riporta nel collo dei misteriosi segni antecedenti alla sciagura. Questi indizi hanno fatto ricadere la colpa dell’accaduto su Valerio, poiché da qualche tempo ha intrapreso una relazione sentimentale segreta con Milena. A quanto pare il Costa potrebbe aver investito la donna con l’auto aziendale, dopo aver tentato di strangolarla per impedirle di aprire bocca su ciò che aveva appena scoperto. Nello specifico la figlia di Fausto aveva appreso che le materie prime importante dalla Repubblica Ceca per l’azienda agricola sono tossiche. Per concludere, Fausto oltre ad avere finalmente la conferma che nel birrificio c’è stato davvero un sabotaggio come temeva, è venuto a conoscenza delle reali condizioni di salute della moglie. Il Morra pur avendo saputo che Gloria potrebbe avere l’Alzheimer, l’ha rassicurata dicendole che troveranno una cura.