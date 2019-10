Gli appuntamenti di Una vita di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre saranno incentrati sulla vendetta di Rosina sull'ex di suo marito Maximiliano. Nel corso di un confronto con Susana, infatti, la donna le confesserà che suo marito, prima di convolare a nozze con lei, aveva avuto una lunga e travagliata relazione con la domestica Maria. Consapevoli del fatto che quest'ultima sta per tornare in città, le due donne incominceranno a tramare vendetta.

Soprattutto donna Susana incomincerà ad escogitare un piano nel tentativo di aiutare la sua amica. Per tale ragione, con il supporto di Cesareo, riusciranno a rivolgere contro la domestica delle pesanti accuse legate al furto di alcuni oggetti di valore.

Anticipazioni Una Vita puntata di mercoledì 9 ottobre: Rosina fa una confessione a Susana

La puntata di Una Vita di mercoledì 9 ottobre sarà incentrata su di una confessione che Rosina farà a Susana.

La donna, infatti, la informerà del fatto che suo marito Maximiliano ha avuto una lunga e conflittuale relazione con Maria prima di sposarla. La messa in luce di questa situazione coinciderà con il ritorno in paese di Maria. Per tale ragione, le due donne incominceranno ad organizzare una vendetta allo scopo di liberarsi, una volta per tutte, della giovane. Lucia, intanto, sarà sempre più convinta dei sentimenti nutriti per Samuel. Per tale ragione, si offrirà come volontaria per aiutare l'uomo a sanare i suoi disastri economici a seguito dell'attentato nella galleria d'arte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Puntata giovedì 10 ottobre: Maria rischia di essere licenziata dopo le accuse di furto

Per quanto riguarda l'episodio di Una Vita di giovedì 10 ottobre, invece, si vedrà che il piano delle due donne, Rosina e Susana, incomincerà a prendere forma. Specie quest'ultima si mostrerà particolarmente decisa a dare una mano alla sua amica per consumare la vendetta contro l'ex di suo marito. A tale scopo, Donna Susana si farà aiutare da Cesareo per organizzare una trappola alla giovane domestica.

La donna, infatti, farà in modo di incolpare Maria di furto. Susana farà credere al dottore Higinio che la sua domestica si sia resa protagonista di un atto vile, ragion per cui dovrà essere licenziata. Ma cosa deciderà di fare il medico più richiesto del quartiere? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, Lucia continuerà le sue indagini in merito alle sue origini e farà una scoperta importantissima.

Joaquin, infatti, confermerà il sospetto che aveva la giovane. A quanto pare, dunque, è la figlia dei Marchesi di Valmez. Una volta appresa la notizia, Lucia non saprà che fare. Per tale ragione, si recherà da Samuel per sfogarsi con lui.