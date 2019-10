Gli appuntamenti de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 martedì 8 e mercoledì 9 ottobre rivelano che il dottor Zabaleta darà a Isaac dei documenti importantissimi in merito alla gravidanza di sua moglie, attraverso i quali emergerà una verità inaspettata. La donna, infatti, non è affatto incinta da prima del matrimonio. La sua gravidanza va avanti da non oltre dodici settimane.

Dopo aver appreso tale notizia, Guerrero si recherà da sua moglie in modo da poterla affrontare.

Saverio, invece, chiederà a Prudencio un enorme favore, l'uomo ha bisogno di un prestito molto urgente. Nel frattempo, tutto sarà pronto per la fuga di Julieta da Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni puntata martedì 8 ottobre: Isaac scopre il segreto di Antolina

La puntata de Il Segreto di martedì 8 ottobre sarà incentrata su Isaac e sul suo confronto con Antolina. Dopo che Alvaro gli ha rivelato dei segreti inaspettati di sua moglie, Guerrero sarà pronto ad indagare sempre più a fondo sulla questione.

A tale scopo, infatti, si recherà dal medico Zabaleta per vedere in modo più chiaro sulla vicenda. In seguito a tali indagini, emergeranno delle verità molto importanti. Antolina, infatti, ha mentito al marito. La donna non è affatto incinta da prima del matrimonio. L'inizio della sua gestazione risale a non oltre dodici settimane prima, quindi non può essere lui il padre del nascituro.

Dopo aver avuto la conferma di questa situazione, Guerrero deciderà di affrontare la sua compagna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel corso dell'episodio dell'8 ottobre vedremo che i due avranno un dibattito estremamente acceso. Isaac, però, non si lascerà abbindolare dalle parole della donna e sarà sempre più convinto di interrompere il loro matrimonio. Nel frattempo, Donna Francisca si recherà da Prudencio perché deve assolutamente parlargli.

Episodio mercoledì 9 ottobre: Saverio chiede un prestito a Prudencio

L'episodio de Il Segreto di mercoledì 9 ottobre, invece, sarà incentrato proprio su Prudencio e Saverio.

Quest'utlimo, infatti, si recherà disperato dall'uomo allo scopo di ottenere da lui un favore molto importante: un prestito.

Nel frattempo proseguirà il confronto tra Isaac e Antolina. La donna avrà il coraggio di negare tutte le accuse di suo marito e farà il possibile per riuscire a convincerlo della sua versione. L'uomo, però, ormai sarà deciso a chiudere il matrimonio con la sua compagna. Si renderà sempre più conto di essere stato ingannato da lei e di non avere più intenzione di andare oltre nella relazione.

Inoltre, incomincerà a convincersi sempre di più dei sentimenti nutriti per Elsa.

Nelle puntate successive vedremo che la giovane fornirà un grosso aiuto ad Isaac nella scoperta dei segreti nascosti da sua moglie.