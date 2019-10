Un posto al sole regalerà una nuova appassionante settimana di programmazione al suo fedele pubblico che ogni sera si sintonizza su Rai Tre per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le trame dal 14 al 18 ottobre, infatti, svelano che al centro dei riflettori ci sarà Diego. Il ragazzo, sempre più ossessionato da Beatrice, ritornerà a pedinarla e ad appostarsi sotto casa sua.

Proprio durante uno dei suoi pedinamenti, però, il figlio di Raffaele assisterà ad un duro litigio tra la Lucenti e l’avvocato Leone. Aldo sarà sul punto di mettere le mani addosso a Beatrice e Diego non resterà a guardare, ma interverrà sferrando a sua volta un pugno al rivale. Tuttavia, questa azione deteriorerà definitivamente il suo rapporto con Beatrice. Deluso ed amareggiato, l’uomo si rifugerà al Bar Vulcano dove attirerà l’attenzione di Arianna.

La donna, infatti, si renderà conto del suo stato d’animo e chiamerà subito Raffaele. Una volta giunto dal figlio, il portiere si farà raccontare l’accaduto e gli intimerà di smetterla di ossessionare e seguire Beatrice.

Diego rischierà di essere denunciato per stalking

Le anticipazioni di Un posto al sole, tuttavia, rivelano che Beatrice non prenderà affatto bene l’ennesima ingerenza di Diego nella sua vita e, furiosa, si recherà a Palazzo Palladini, dove, sotto gli occhi di Raffaele, gli ordinerà di uscire dalla sua vita per sempre oppure lo denuncerà per stalking.

Successivamente, però, la situazione di Diego peggiorerà ulteriormente dal momento che Aldo verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto.

Vittorio avrà problemi sul lavoro, Anita gli starà vicino

Le trame di Un posto al sole dal 14 al 18 ottobre, inoltre, sottolineano anche che per Vittorio non sarà un periodo facile. Il giovane, dopo la fine della sua storia d’amore con Alex, dovrà fronteggiare l’invadenza della madre Assunta e non mancheranno problemi sul lavoro in radio.

A risollevare il morale al figlio di Guido, però, ci penserà Anita che metterà in atto un vero e proprio intervento motivazionale destinato al ragazzo. Intanto, in casa Pergolesi, ci saranno nelle novità sensazionali. Andrea ed Arianna, infatti, otterranno l’idoneità all’adozione, ma lo chef si renderà conto di non aver preparato a sufficienza Alice alla nuova situazione. In suo soccorso arriverà Marina che gli suggerirà come agire con la ragazzina.

Infine, le anticipazioni della soap opera di Rai Tre, svelano che Cerruti otterrà un incontro con il dottor Sarti, ma a causa della sua insicurezza rischierà di mandare all’aria tutto.