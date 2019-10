Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Antolina Ramos a Puente Viejo. Qui la furba biondina sarà protagonista di un gesto alquanto generoso, che stupirà i telespettatori dello sceneggiato di Aurora Guerra. La donna, infatti, donerà ad Isaac Guerrero 1200 pesetas per permettere ad Elsa Laguna di sottoporsi ad un'operazione salvavita.

Il Segreto: Elsa ha una malattia al cuore

La fuga di Antolina da Puente Viejo durerà molto poco.

Le trame de Il Segreto, rivelano che la furba biondina rimetterà piede nel borgo iberico per scompigliare gli equilibri di Isaac e Elsa. Intanto la coppia avrà altri problemi da fronteggiare. La Laguna, infatti, scoprirà dal dottor Zabaleta di essere affetta da una grave malattia al cuore. All'inizio la figlia di Amancio tenterà di interrompere la storia d'amore con il Guerrero per non farlo assistere alla sua straziante morte.

Ma poi la donna deciderà di confessargli la verità, tanto da informarlo sulle sue reali condizioni di salute. Il falegname, a questo punto, l'accompagnerà subito dal medico per vedere se esiste un modo per rallentare la sua dipartita.

Il popolo di Puente Viejo si mobilita per aiutare la Laguna e Isaac

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che il dottor Zabaleta dirà ad Elsa e Isaac che ci vogliono 4000 pesetas per tentare di risolvere il suo problema di salute con una rischiosissima operazione.

La coppia rimarrà sconvolta da tale richiesta, visto le loro evidenti difficoltà finanziarie. Per questo motivo, Matias e Marcela organizzeranno una colletta per racimolare i soldi. Il popolo di Puente Viejo riuscirà a mettere insieme solo 1000 pesetas, che costringerà gli amici della coppia a mettere in moto altre iniziative. In particolare, la Castaneda deciderà di usare il film girato da Nicolas con protagonista la povera Marina per vendere sempre più biglietti.

Inoltre la moglie di Matias si metterà a vendere cibo e bevande durante la proiezione della pellicola cinematografica. Anche in questo caso, la serata riuscirà a racimolare solo 1000 peseta. Insomma la Laguna ed il Guerrero riusciranno solo a recuperare metà del costo dell'intervento chirurgico.

Antolina offre 1200 pesetas al Guerrero

Ma ecco che i telespettatori dovranno prestare attenzione al proseguo della storia Gli spoiler rivelano che Antolina rappresenterà la soluzione ai problemi della figlia di Amancio.

Infatti, offrirà ad Isaac 1200 pesetas dopo essersi presentata alla porta della sua abitazione. Il Guerrero, a questo punto, non saprà se fidarsi del cambiamento di atteggiamento della Ramos, in quanto se accettasse gli mancherebbero solo 800 pesetas per permettere alla Laguna di operarsi.