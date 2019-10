Chiusa definitivamente la lunga storia d'amore con Pago, Serena Enardu potrebbe aver deciso di approfondire la conoscenza di Alessandro Graziani, il single con il quale ha condiviso l'esperienza di Temptation Island Vip. Al giornalista che le ha chiesto come mai avesse deciso di incontrare il bel tentatore subito dopo aver lasciato il fidanzato al falò, l'ex tronista di Uomini e donne ha fatto sapere che lui era l'unico che desiderava vedere in quel momento così delicato.

Serena e Alessandro vicini: parole al miele dopo Temptation

Oggi, giovedì 17 ottobre, Uomini e Donne Magazine ha pubblicato la prima intervista che Serena Enardu ha rilasciato in esclusiva dopo la fine di Temptation Island Vip. La sarda, oltre a parlare delle tante ragioni che l'hanno spinta a chiudere la relazione con Pago dopo quasi 7 anni insieme, ha provato a spiegare cosa è nato tra lei e Alessandro Graziani nel villaggio.

Sul single con il quale ha flirtato per 21 giorni in Sardegna, infatti, l'ex tronista ha detto: "C'erano tanti ragazzi bellissimi e profondi. Io per gioco ho scelto lui, sia per una motivazione estetica che per la dolcezza che ho letto nei suoi occhi dall'inizio".

Una domanda che il giornalista ha fatto alla protagonista del reality che in tanti avrebbero voluto porle è: "Perché hai deciso di rivedere il tentatore subito dopo il falò di confronto che hai avuto con Pago?".

La risposta che ha dato Serena è tanto semplice quanto interessante: "Ho scelto di incontrare l'uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto".

La Enardu non parla del legame con Ale a U&D

Anche Alessandro ha rilasciato delle dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine sull'esperienza che ha fatto in Tv nelle scorse settimane. Il ragazzo ha confessato di non aver quasi mai pensato al fatto che il suo avvicinamento a Serena potesse far soffrire un'altra persona che si trovava in un villaggio accanto al loro: il single, infatti, afferma di essersi avvicinato alla Enardu spontaneamente, e di aver coltivato il loro rapporto giorno dopo giorno.

"Lei è una donna di carattere, sincera e coraggiosa. Secondo me, è stata l'unica a mettersi davvero in gioco. Mi ha fatto male leggere tutti quei commenti negativi su di lei", ha aggiunto Graziani.

Alla rivista di Gossip alla quale hanno rilasciato un'intervista, però, né Serena né Alessandro hanno confermato o smentito la voce che li vorrebbe ancora in contatto dopo la fine delle riprese del reality.

Ieri, ospite di una registrazione di U&D, l'ex tronista sarda si è trincerata dietro ad un laconico "no comment" quando le è stato chiesto se sente oppure vede il single che a Temptation Island l'ha aiutata a capire che per Pago non provava più amore.