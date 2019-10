Ieri, sabato 19 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Tu si que Vales, programma condotto da Martin Castogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Oltre ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, c'era anche la nuova giurata popolare Sabrina Ferilli. Come sempre, non sono mancati i siparietti simpatici che hanno reso interessante e divertente lo show.

Uno in particolare è stato quello con la Ferilli che si è lasciata in un commento piuttosto particolare riguardante l'esibizione di Alejandro e Ricardo Rossi, due fratelli acrobati italo-spagnoli.

Sabrina Ferilli e il commento 'particolare'

Dopo l'esibizione di Alejandro e Ricardo, Sabrina Ferilli è rimasta piuttosto colpita dalla loro bravura. "Siete stati bravissimi, complimenti" ha dichiarato la giudice popolare.

I due concorrenti sono riusciti a passare il turno con quattro sì, nonostante lo spiacevole incidente che ha fatto sobbalzare Maria De Filippi dalla poltrona. Quest'ultima, infatti, ha chiesto ai due come si sentissero dopo la brusca caduta. "Non siamo macchine, capita che ci siano questi incidenti sul palco". Quando la De Filippi ha chiesto se uno dei due era fidanzato, Alejandro ha risposto: "Io si da due mesi".

Poi è intervenuta la Ferilli che ha chiesto ai due acrobati italo-spagnoli: "Avevate il sospensorio?". Una domanda che ha imbarazzato Teo Mammucari che ha detto: "Che domande sono? Uno dei due stava per morire e tu fai queste domande". Infine Ricardo ha risposto con nonchalance: "Guarda se ti riferisci a ciò che abbiamo dietro è tutto muscolo". Insomma la gaffe della Ferilli ha divertito il pubblico in studio, ma anche i telespettatori a casa.

La prova che ha terrorizzato l'attrice

Durante la puntata di Tu si que vales, un concorrente russo ha invitato Sabrina Ferilli a sedersi su una sedia, posizionata sopra ad un cubo. Lo scopo della prova era quello di fare in modo che si mantenesse in equilibrio su una delle quattro gambe della seggiola. Maria De Filippi ha iniziato a punzecchiare l'amica spaventata: "Sabrina, ma perché se finita là sopra?".

Lei ha risposto dicendo: "Pensateci voi a rispondere alla domanda come sarebbe giusto. E' uno scherzo stupido". Nel frattempo l'artista ha provato a tranquillizzarla: "Le chiedo di fidarsi di me, di rilassarsi e se dovesse spostarsi ci sarò io e la prenderò in tempo". L'attrice romana, sempre meno convinta, ha bonfochiato: "Dovevo farmi i c... miei. Mi sto ca... sotto. Non può riuscire questo gioco, non gli riusciva nemmeno quello con le bottiglie".

Infine è andato tutto bene, Sabrina è rimasta in equilibrio sulla sedia appoggiata ad una sola gamba. Però, la prova non ha entusiasmato la giuria e il pubblico in studio. Quest'ultimo, ha bocciato la performance votando per il no al 72%.