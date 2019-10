La cattiveria di Antolina Ramos tornerà ad essere protagonista nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato. Gli spoiler de Il Segreto, in onda presumibilmente a dicembre 2019, rivelano che Elsa Laguna uscirà dalla clinica dopo aver superato un delicato intervento chirurgico. Una volta tornata a casa, la donna riceverà una drammatica notizia mentre i suoi più fedeli amici le faranno coraggio.

La furba biondina, infatti, darà inizio ad una terribile vendetta, facendo sapere alla rivale che Adela Arellano è deceduta in un terribile fuori strada.

Il Segreto: l'intervento di Elsa è un successo

Nuovi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate italiane della soap opera di Aurora Guerra. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Antolina tornerà a Puente Viejo più arrabbiata che mai, sebbene finga di essersi pentita.

La furba biondina, infatti, consegnerà ad Isaac i soldi che le aveva rubato per permettere alla Laguna di sottoporsi alla delicata operazione chirurgica al cuore. Fortunatamente i medici compiranno un miracolo, tanto che Elsa (Alejandra Meco) riabbraccerà il falegname una volta uscita sana e salva dalla sala operatoria. Nel frattempo la Ramos non riuscirà a nascondere la sua stizza, quando scoprirà che la sua rivale è riuscita a sfuggire alla morte.

Ma ecco che la moglie del Guerrero si presenterà alla locanda, dove convincerà Marcela ad ospitarla in una delle camere dell'ostello. Una decisione che non sarà ben vista sia da Consuelo che da Matias (Ivan Montes), che non crederanno alla sua redenzione.

Antolina svela alla Laguna della morte di Adela

Stando alle trame de Il Segreto si evince che Puente Viejo sarà sconvolto dalla notizia di un sinistro.

La macchina su cui viaggiavano Irene e Adela si capovolgerà dopo aver affrontato una curva a tutta velocità. Se la Campuzano riporterà solo lievi ferite, l'Arellano e l'autista moriranno sul colpo. Tutti i sospetti ricadranno su Francisca, in quanto aveva invitato Mauricio (Mario Zorilla) a manomettere i freni dell'automobile su cui sarebbero salite le due donne. Nel frattempo la rabbia di Severo aumenterà a dismisura, mentre Isaac sceglierà di non informare Elsa, ancora convalescente, del decesso dell'amica.

A tal proposito, il Guerrero inventerà una scusa per la mancata visita di Adela. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la figlia di Amancio apprenderà la terribile verità sulla moglie di Carmelo dalle labbra della diabolica Antolina.

La figlia di Amancio sta male

La notizia della morte di Adela farà piombare la figlia di Amancio nella disperazione più totale. Isaac, invece, diventerà una furia nei confronti della perfida Ramos, rea di non aver avuto la delicatezza nei confronti di una convalescente.

Infine si vivranno attimi di puro terrore, quando Elsa cadrà a terra svenuta, tanto da temere il peggio.